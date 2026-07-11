Umro Đorđe Kadijević: Reditelj kultnog srpskog horor filma preminuo u Beogradu

Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je 10. jula u Beogradu u 94. godini.

Izvor: Youtube/Filmogram.podkast

Jugoslovenska kinoteka će u septembru prikazati retrospektivu filmova Kadijevića, koji je i laureat njenog najvećeg priznanja - Zlatnog pečata za izuzetan doprinos sedmoj umjetnosti.

Đorđe Kadijević bio je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih filmskih i televizijskih reditelja, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar.

Rođen je 6. januara 1933. godine u Šibeniku, a tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji, naročito u žanru horora i istorijske drame.

Široj publici najpoznatiji je kao autor kultnog televizijskog filma "Leptirica" iz 1973. godine, snimljenog po pripoveci Milovana Glišića "Posle devedeset godina". Ovo ostvarenje smatra se prvim srpskim horor filmom i do danas važi za jedno od najuticajnijih djela tog žanra na prostoru bivše Jugoslavije.

Pored "Leptirice", Kadijević je režirao i brojne filmove i televizijske serije koje su obeležile domaću produkciju, među kojima se posebno izdvaja serija "Vuk Karadžić", jedno od najcenjenijih ostvarenja srpske televizije, nagrađeno i na međunarodnoj sceni. U njegovoj bogatoj filmografiji nalaze se i filmovi "Praznik", "Pohod", "Sveto mesto", "Karađorđeva smrt" i druga ostvarenja u kojima je često spajao istorijske teme sa elementima fantastike, filozofije i religije.