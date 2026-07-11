logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umro Đorđe Kadijević: Reditelj kultnog srpskog horor filma preminuo u Beogradu

Umro Đorđe Kadijević: Reditelj kultnog srpskog horor filma preminuo u Beogradu

Autor Dragana Tomašević
0

Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je 10. jula u Beogradu u 94. godini.

Preminuo reditelj Đorđe Kadijević Izvor: Youtube/Filmogram.podkast

Jugoslovenska kinoteka će u septembru prikazati retrospektivu filmova Kadijevića, koji je i laureat njenog najvećeg priznanja - Zlatnog pečata za izuzetan doprinos sedmoj umjetnosti.

Đorđe Kadijević bio je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih filmskih i televizijskih reditelja, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar.

Rođen je 6. januara 1933. godine u Šibeniku, a tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji, naročito u žanru horora i istorijske drame.

Široj publici najpoznatiji je kao autor kultnog televizijskog filma "Leptirica" iz 1973. godine, snimljenog po pripoveci Milovana Glišića "Posle devedeset godina". Ovo ostvarenje smatra se prvim srpskim horor filmom i do danas važi za jedno od najuticajnijih djela tog žanra na prostoru bivše Jugoslavije.

Pored "Leptirice", Kadijević je režirao i brojne filmove i televizijske serije koje su obeležile domaću produkciju, među kojima se posebno izdvaja serija "Vuk Karadžić", jedno od najcenjenijih ostvarenja srpske televizije, nagrađeno i na međunarodnoj sceni. U njegovoj bogatoj filmografiji nalaze se i filmovi "Praznik", "Pohod", "Sveto mesto", "Karađorđeva smrt" i druga ostvarenja u kojima je često spajao istorijske teme sa elementima fantastike, filozofije i religije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

reditelji in memoriam Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA