Ovaj iranski film uzdrmao je vlast: Reditelj je kažnjen bičevanjem i sa 8 godina zatvora

Mohmed Rasulof, nagrađeni iranski reditelj, kažnjen je na osam godina zatvora, bičevanje i oduzimanje imovine zato što je njegov film "Sjeme svete smokve" ugledao svjetlost dana.

Iranski reditelj Mohamed Rasulof nije prisustvovao svjetskoj premijeri svog filma "The Seed Of The Sacred Fig" na Kanskom festivalu 2025. godine, zato što su ga, upravo zbog tog filma, vlasti njegove zemlje osudile na osam godina zatvora, bičevanje, novčanu kaznu i oduzimanje imovine.

Rasulof je optužen za snimanje filma bez dobijanja dozvole od nadležnih vlasti, uz optužbe da glumice nisu pravilno nosile hidžab i da su snimane bez hidžaba. Takođe, sud je njegove javne izjave, kao i njegovo dalje angažovanje u snimanju filmova i dokumentaraca opisao kao "primjere saučesništva sa namjerom da se počini zločin protiv bezbjednosti zemlje".

Pogledajte trejler za film koji je izazvao kontroverzu:

Advokat je rekao i da je svim ključnim učesnicima u filmu zabranjeno da napuste zemlju, kao i da su već bili predmet istrage od strane vladinih bezbjednosnih snaga. Iranske vlasti su vršile pritisak i na Kanski festival da film povuče iz selekcije.

Do sada su tri njegova filma osvajala nagrade na Kanskom festivalu, u okviru programa "Izvjestan pogled": to su "Goodbye" (2011), "Rukopisi ne gore" dvije godine kasnije i "Čovjek od integriteta" iz 2017. godine.

Rasulof je i do sada kažnjavan za svoj rad ali, u odnosu na ovu, mnogo blažim kaznama: prva iz 2010. je bila na šest godina zatvora zbog snimanja bez odgovarajuće dozvole ali je smanjena na jednu godinu, potom mu je, nakon što je film o korupciji u Iranu "Čovjek od integriteta" 2017. godine učestvovao na Kanskom festivalu i osvojio nagradu, bilo zabranjeno da napusti zemlju i oduzet mu je pasoš. Tada je osuđen na godinu dana zatvora i dvogodišnju zabranu napuštanja zemlje.

Dvije godine kasnije, Islamski revolucionarni sud mu je takođe zabranio bilo kakvo učešće u društvenim ili političkim aktivnostima. Od jula 2022. do prošlog februara bio je u zatvoru zato što je na društvenim mrežama protestovao protiv represije nad učesnicima građanskih demonstracija u Iranu. Kad je izašao iz zatvora, zabranjeno mu je da prisustvuje filmskom festivalu u Kanu, gdje je trebalo da bude član žirija programa "Izvjestan pogled", piše Vreme.

Mohamed Rasulof je samo jedan od mnogih filmskih stvaralaca koji su u Iranu kažnjavani zbog svog rada i stavova.

O čemu se radi u filmu "Sjeme svete smokve"?

"Sjeme svete smokve" istražuje surovu realnost života u Iranu, oslikavajući okruženje u kojem su strah i represija svakodnevica.

Glavne uloge u filmu, koji prikazuje mizoginiju i teokratiju, u kojem su fikcionalni narativi kombinovani su sa dokumentarnim snimcima građanskih protesta koje su surovo ugušile iranske vlasti, glume: Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami i Setareh Maleki.

Kroz priču o Imanu, državnom službeniku suočenom s izazovima svoje nove karijere kao istražnog sudije, film prikazuje sistem koji zastrašuje pojedince koji, pod izgovorom da "samo rade svoj posao", zaboravljaju šta je to dobro a šta zlo.

