Smješkao se na suđenju za ubistvo roditelja: Nik Rajner rekao da nije kriv, a potom je kamera zabilježila jezivu scenu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Nik Rajner pojavio se na sudu kako bi se izjasnio da nije kriv za brutalno ubistvo roditelja, Roba i Mišel Rajner

Suđenje Niku Rajneru za ubistvo roditelja Izvor: YouTube/ LiveNOW from FOX

U ponedjeljak se problematični sin pokojnog reditelja Nik Rajner, osumnjičen za ubistvo oca i majke, pojavio u sudnici u centru Los Anđelesa na svom prvom ročištu, gdje se suočava sa dvije tačke optužnice za ubistvo prvog stepena.

Ovo je prvi put da je Nik viđen u sudnici u Los Anđelesu. Nosio je smeđi zatvorski kombinezon, a ruke su mu bile vezane tokom ročišta i nalazio se iza stakla.

Na iznenađenje prisutnih, izjavio je da nije kriv za ubistvo roditelja,

Nik Rajner rekao da nije kriv za ubistvo roditelja
Izvor: YouTube/ LiveNOW from FOX

Ono što je svima upalo u oči, jeste trenutak kada je jezivo osmijehnuo u sudnici.

Stručnjak za govor tijela, Suzan Konstantin, ekskluzivno je razgovarala sa Page Six nakon što se Nik izjasnio da nije kriv u vezi sa ubistvima svojih roditelja nožem, Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner.

"Postoji jedno zaista zanimljivo podrugljivo smješkanje gdje on spušta glavu, a zatim se osmijehne“, rekla je Konstantin, dodajući da je pokušavao da prikrije svoje emocije naginjanjem glave nadole. Konstantin je njegov izraz lica okarakterisala kao "oblik odavanja" poznat pod nazivom "zadovoljstvo prevaranta".

Rob i Mišel Rajner sa ćerkom:

"Zadovoljstvo prevaranta’ je kada osoba oseti nalet ili užitak. Vidjećete da je to gotovo kao zlokoban osmijeh koji izbije na površinu u najneprimjerenijim trenucima".

Konstantin vjeruje da je Nik u tom trenutku pokazivao "određeni oblik uživanja", ali da je istovremeno pokušavao da sakrije svoje emocije.

"To je bio nesvestan osmijeh koji je odražavao osjećaj zadovoljstva, ushićenja ili uzbuđenja", rekla je.

Kada je Nik postao „svjesno svjestan“ da se smješka, Konstantin navodi da je brzo „promenio svoje ponašanje“.

"Na njegovom čelu se vidi mnogo zabrinutosti. Njegove oči pokazuju paranoju i strah — u visokom stepenu. Veliki intenzitet.“

Rob Rajner - ubistvo
Izvor: NBC News

Tagovi

ubistvo holivud reditelji

