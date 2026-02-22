"Sistem je zakazao, neko mora da odgovara": Porodice žrtava pucnjave na Cetinju traže kaznu za službenicu MUP-a

Porodice žrtava pucnjave na Cetinju traže odgovornost Oliveri Krivokapić zbog nesavjesnog postupanja i propusta u oduzimanju oružja Vuku Boriloviću koji je ubio desetoro ljudi.

Izvor: Facebook/printscreen/Privatna arhiva

Cetinjanin Vuk Borilović je 12.avgusta 2022. godine ubio deset osoba, među kojima i dvoje djece i ranio šest, a tužilaštvo i porodice žrtava su u završnim riječima pred Osnovnim sudom u Cetinju zatražili da penzionisana službenica MUP-a Crne Gore, Olivera Krivokapić, bude osuđena za nesavjesno postupanje i da joj se izrekne maksimalna kazna predviđena zakonom - pet godina zatvora.

Izvor: Privatna arhiva

Oni smatraju da je Krivokapić odgovorna što Vuku Boriloviću nije oduzeto oružje iz kojeg je počinio m*sakr na Medovini, uprkos činjenici da je pravosnažno bio osuđen za nasilno ponašanje i liječio se u psihijatrijskoj bolnici.

Sa druge strane, optužena Krivokapić je u završnoj riječi odbacila krivicu, tvrdeći da nije imala zakonska ovlašćenja da samostalno oduzme oružje i da je za to bila nadležna Uprava policije.

Navela je da tužilaštvo nije dokazalo njenu odgovornost niti pokazalo primjer da je bilo koja filijala MUP-a u Crnoj Gori privremeno oduzela oružje u sličnim situacijama.

Presuda će biti objavljena u četvrtak, 27. februara.

"Tragedija je mogla da bude spriječena"

Tužiteljka Aleksandra Adžić-Živković podsetila je da je tog kobnog i tragičnog 12. avgusta u Medovini bila "situacija sa aktivnim strelcem“, za koju u tom periodu nije postojala jasna regulativa niti su postojale definisane procedure kojima bi bilo uređeno postupanje policije.

Ona smatra da policija nije mogla predvideti da će Borilović postupiti tako kako je postupio, ali da je svakako od strane Filijale MUP-a izostala preventivna reakcija da se Boriloviću oduzme puška.

"Tragedija u Medovini je mogla biti sprečena jednostavnim, savesnim vršenjem dužnosti i zakonom povjerenih ovlašćenja od strane lica koja su za to bila nadležna. Među takvima je nesporno i okrivljena Olivera Krivokapić, koja je bila upoznata sa činjenicama da je protiv Borilovića vođeno više krivičnih postupaka, da je izvršio teško krivično djelo sa elementom nasilja, kao i da se liječio u neuropsihijatrijskoj bolnici, a ipak mu je izdala dozvolu i omogućila da u svom posedu ima oružje kojim je izvršio zločin koji je potresao cijelu Crnu Goru i region", kazao je advokat oštećenih porodica Ilija Lalić tokom završne reči.

Kako je dodao, okrivljena je, obavljajući poverenu javnu službu, postupajući očigledno nesavesno, nemarno i bez dužne pažnje, dala značajan doprinos i omogućila da dođe do stravične tragedije u naselju Medovina, u kojoj je Vuk Borilović, opasan municijom i naoružan do zuba, ubio desetoro svojih sugrađana, među kojima i dvoje djece, dok je šest osoba ranio.

Pravni zastupnik porodica ubijenih i ranjenih saglasio se sa stavom tužiteljke Živković.

"Predlažemo da sud oglasi okrivljenu odgovornom za krivično djelo koje joj se stavlja na teret i osudi je na najstrožu kaznu, u skladu sa zakonom ", poručio je advokat Lalić.

"Sistem je zakazao, neko mora da odgovara"

Nakon održanog ročišta, Vesna Pejović, koja je u Medovini izgubila ćerku Natašu i unuke Marka i Mašana Martinovića, kazala je da je sistem zakazao i da neko mora da odgovara.

Istakla je da izlaganje odbrane ne odgovara istini i da pokušaji prebacivanja krivice na relaciji policija - tužilaštvo dodatno uznemiravaju porodice žrtava.

"Ako sistem unutar sebe ne koordinira, mi smo svi u zabludi. Lično sam pročitala dopis Lazara Šćepanovića iz policije kojim se inicira postupak za oduzimanje oružja. Smatramo da se okrivljena na to oglušila, iako je po prirodi svoje funkcije morala da reaguje ", navela je ona, dodajući da je slučaj Borilovića bio jedinstven jer je već bio pravosnažno osuđivan, što je moralo biti alarm za nadležne službe.

Naglasila je da porodice ne pretenduju da budu sudije, ali da očekuju od suda da, shodno Ustavu i zakonu, jasno markira odgovornost.

"Neko je u ovom lancu kriv i mi očekujemo da sudija 27. februara pronađe pravog krivca", poručila je Pejović.

Odgovornost "nesporno dokazana"

Sličnog stava je i advokat Ilija Lalić, zamenik zastupnika porodica žrtava Zdravka Đukanovića.

On je ocijenio da je odbrana okrivljene Krivokapić zasnovana na neadekvatnim pravnim tumačenjima koja nisu relevantna za ovaj postupak.

"Smatramo da smo tokom postupka nesporno dokazali odgovornost za krivično delo koje se okrivljenoj stavlja na teret. Očekujemo da će sud doneti na zakonu zasnovanu i pravednu osuđujuću presudu", izjavio je Lalić, naglasivši da očekuju maksimalnu predviđenu kaznu za ovo krivično djelo - pet godina zatvora.

"Mi ćemo, kao punomoćnici porodica oštećenih, pokrenuti krivične prijave protiv svih odgovornih lica koja su svojim nepostupanjem omogućila Vuku Boriloviću da izvrši ovaj stravični zločin", poručio je Lalić.

Krivokapić: "Policija je bila nadležna da privremeno oduzme oružje"

U završnim rečima, odbrana okrivljene Krivokapić odbacila je optužbu, pokušavajući da odgovornost za propuste u koordinaciji i oduzimanju oružja Vuku Boriloviću prebaci na Upravu policije.

Krivokapić se u svom obraćanju pozvala na određene upravne postupke i raniju sudsku praksu, tvrdeći da nije imala zakonska ovlašćenja da samostalno djeluje u konkretnom slučaju. Više puta je ponovila da je policija bila nadležna da privremeno oduzme oružje Boriloviću.

"Posebno bih istakla zanemarivanje dokaza Unutrašnje kontrole policije vezane za pretres kuće Vuka Borilovića, nakon nasilničkog ponašanja kada je napao kolegu i uništio mu automobil. Policija je navela da tada u kući nisu pronašli pušku, a nigde u spisima nije prikazan dokaz da puška nije nađena. Znamo kako se postupa kada se prilikom pretresa ne pronađe predmet zbog kojeg je pretres vršen", kazala je, između ostalog, Krivokapić.

Ona je navela da je tužilaštvo bilo dužno da dokaže njenu krivicu ili da navede makar jedan primer da je bilo koja filijala MUP-a u Crnoj Gori privremeno nekome oduzela oružje.

(Pobjeda/Mondo)