Čuveni DJ pronađen mrtav: Tijelo pronašli u stanu u Parizu, svijet zatečen zbog potresnih vijesti

Francuski di-džej i producent Kavinski (Kavinsky), autor čuvene pjesme „Nightcall“ iz filma „Drive“, pronađen je mrtav u svom domu u Parizu u 50. godini.

Izvor: printscreen/youtube/Generic Music

Glumac i muzičar Kavinski, čije je pravo ime bilo Vensan Belorže, pronađen je mrtav u 50. godini, a vijest o njegovoj smrti šokirala je svijet.

U međuvremenu su se oglasile i nadležne službe:

"Pokrenuta je istraga o uzroku smrti kako bi se utvrdile okolnosti, jer pripadnici hitnih službi nisu pronašli sumnjive elemente na mjestu događaja", rekao je tužilac.

Podsjetimo, Kavinski je bio autor pjesme "Nightcall" iz 2010. godine, koju je proslavio film "Drive", u kojem je glumio Rajan Gosling.

Drive Nightcall Kavinsky Izvor: Yotube

Pjesmu, koju je producirao Gi-Manuel de Omem-Kristo iz grupe Daft Punk, objavio je godinu dana ranije, prenosi Klix.ba.

Svemu je prethodilo dugogodišnje prijateljstvo sa muzičarem i di-džejem koji je postao režiser, Kventinom Dipjeom. Glumio je u Dipjeovom filmu "Steak" iz 2007. godine, u kojem je takođe korišćena njegova muzika.

Nedavno se pojavio u epizodnoj ulozi u Netfliksovoj seriji na francuskom jeziku "Banger", u kojoj je Vensan Kasel glumio izmučenog di-džeja.

Tokom karijere Kavinski je objavio dva albuma - "OutRun" 2013. i "Reborn" 2022. godine. Prvi album sadržao je pjesmu "Nightcall" i, prema riječima muzičara, bio je inspirisan video-igrama iz osamdesetih godina, policijskim serijama poput "Miami Vice" i filmovima Darija Arđenta.

Pjesmu "Nightcall" izveo je i na zatvaranju Olimpijskih igara 2024. godine.

Kavinsky na zatvaranju Olimpijskih igara Izvor: YouTube

(Nova.rs/MONDO)