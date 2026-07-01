Preminuo pjevač grupe Village People: Otkriveni detalji smrti muzičke legende

Pjevač i jedan od osnivača grupe Village People, Viktor Vilis, preminuo je u 75. godini života nakon "kratke, ali agresivne bolesti".

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Viktor Vilis bio je jedan od pjevača i osnivača legendarne grupe i dao je jedan od prepoznatljivih vokala u njihovom velikom hitu YMCA.

Vijest o njegovoj smrti saopštila je njegova porodica u kratkom saopštenju.

"Viktor je preminuo 30. juna 2026. godine, usljed kratke, ali agresivne bolesti. Porodica moli za privatnost u ovom teškom trenutku velikog gubitka".

Viktorova supruga, Karen Haf-Vilis (Karen Huff-Willis), takođe je potvrdila tužnu vijest, izjavivši:

"Sa dubokom tugom moram da saopštim da je preminuo moj suprug, Viktor Vilis"