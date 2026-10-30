Tri mjeseca prije smrti otkrio svoju najveću želju: Patrik Stjuart nije mogao da zamisli život bez jedne stvari

Patrik Stjuart preminuo je u srijedu, 28. oktobra, u svom domu u Los Anđelesu, nakon kratke borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tjelašcima

Izvor: Instagram

Britanski glumac Patrik Stjuart samo tri mjeseca prije smrti govorio je o svojoj dugogodišnjoj karijeri.

Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show

Zvijezda "Zvjezdanih staza" i filmova "Iks-men" u julu je za TV Insider izjavio da i dalje uživa u svom poslu i da ne može da zamisli život bez glume.

Na pitanje da li planira da se penzioniše ili je s godinama postao izbirljiviji kada je riječ o novim ulogama, Patrik Stjuart je priznao da glumci njegovih godina imaju sve manje prilika za posao.

Izvor: EPA/EUGENE GARCIA

"Kao što će vam reći svaki glumac mojih godina, što smo stariji, to je manje uloga za nas. Ipak, i dalje dobijam zanimljive ponude i radujem se novim izazovima, poput pozajmljivanja glasa svinjskoj glavi u odličnoj novoj seriji Riza Ahmeda, Bait", govorio je Patrik.

Stjuart, koji je 13. jula proslavio 86. rođendan, tada je jasno poručio da sebe ne vidi u penziji.

"Ne mogu da zamislim da ću ikada zvanično otići u penziju. Uvijek ću biti glumac", rekao je.

U to vrijeme pripremao se i za povratak ulozi profesora Čarlsa Ksavijera, poznatijeg kao Profesor Iks, u Marvelovom filmu "Avengers: Doomsday".

"Žan-Lik je najvažnija uloga moje karijere"

U istom razgovoru osvrnuo se i na "Zvjezdane staze", franšizu koja mu je donijela svjetsku slavu. Govorio je o njihovoj 60. godišnjici, ali i o predstojećoj 40. godišnjici serije "Star Trek: The Next Generation", u kojoj je tumačio kapetana Žan-Lika Pikara.

Izvor: Youtube AVC AI Video Content

"Sve te godišnjice djeluju mi nestvarno, ali 40. godišnjica Nove generacije posebno mi znači. Još se sjećam svog prvog dolaska u studio Paramaunt kao da je bilo juče", prisetio se.

Stjuart je tokom karijere nekoliko puta ponovo igrao Pikara, posljednji put u seriji "Star Trek: Picard", koja je završena 2023. godine. Otkrio je da je zadovoljan načinom na koji je završena priča njegovog lika.

Izvor: Youtube AVC AI Video Content

"Posljednja scena Nove generacije, u epizodi All Good Things..., uvijek mi se činila kao predivan oproštaj. Naravno, nakon toga snimili smo još nekoliko filmova. Iskreno sam mislio da će Nemesis biti moj posljednji nastup u ulozi Žan-Lika, ali onda je stigao Picard. Presrećan sam načinom na koji je ta serija završena", rekao je.

Izvor: Youtube AVC AI Video Content

Priznao je i koliko mu je ta uloga značila.

"Žan-Lik je bez sumnje najvažnija uloga moje karijere. Zauvijek ću biti zahvalan što sam imao priliku da učestvujem u nečemu što je postalo tako važan dio televizijske istorije", poručio je.

Supruga je vjerovala da u penziji ne bi izdržao ni dvije nedjelje

O povlačenju iz glume Stjuart je govorio i nekoliko godina ranije. U intervjuu za magazin People 2022. godine priznao je da je očekivao da će do tada već biti u penziji.

"Mislio sam da ću do sada već biti u penziji, ali to se jednostavno nije dogodilo", rekao je glumac.

Otkrio je i da je sa suprugom, pjevačicom Sani Ozell, razgovarao o tome da jednog dana uspore tempo i provode više vremena zajedno.

"Veoma se radujem tome. Iako moja supruga misli da ću izdržati otprilike dvije nedjelje, a onda pozvati svog agenta", našalio se Stjuart.

Iako je priznavao da s godinama sve više razmišlja o odmoru, ljubav prema glumi nije ga napuštala.

"Nekada sam mislio da će morati da me odvlače sa pozornice ili sa snimanja. Sada ipak primjećujem male znake koji mi govore da će jednog dana doći vrijeme za povlačenje. Nastaviću da radim sve dok to bude imalo smisla.", ispričao je.

Preminuo u 87. godini

Podsjetimo, Patrik Stjuart preminuo je u srijedu, 28. oktobra, u svom domu u Los Anđelesu, nakon kratke borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tjelašcima. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova dugogodišnja portparolka Keli Buš Novak.

(MONDO)