Preminuo glumac iz "Zvjezdanih staza" Volter Kenig: Ostaće upamćen po ulozi zastavnika Čehova

Volter Kenig, Čehov iz originalne serije "Zvjezdane staze", preminuo u 90. godini.

Izvor: YouTube printscreen

Glumac Volter Kenig preminuo je u 90. godini. Kenig je bio najpoznatiji po ulozi zastavnika Pavela Čehova u originalnoj seriji "Zvjezdane staze" ("Star Trek: The Original Series") od 1967. do 1969. godine.

Ovu ulogu ponovio je u šest filmova franšize "Zvjezdane staze" koji su ponovo okupili originalnu glumačku postavu, kao i u filmu "Zvjezdane staze: Generacije" ("Star Trek Generations") iz 1994. godine. Takođe je pozajmio glas u jednoj epizodi serije "Zvjezdane staze: Pikard" ("Star Trek: Picard") 2023. godine.

Kolege slomljene vešću

"Srce mi je slomljeno. Volter Kenig, naš zastavnik Pavel Čehov, preminuo je rano jutros", napisao je u ponedjeljak, 26. oktobra, na Instagramu njegov nekadašnji kolega Džordž Takei.

"Volter i ja smo se upoznali na komandnom mostu Enterprajza šezdesetih godina prošlog vijeka i ostali prijatelji gotovo šest decenija. Kada smo se Bred i ja vjenčali 2008. godine, Volter nam je bio kum. Samo prošlog mjeseca, 14. septembra, napunio je 90 godina, istog dana kada smo Bred i ja proslavili 18. godišnjicu braka. Uvijek ću čuvati uspomenu na to što smo on i ja dijelili taj datum."

"Bio je više od Čehova"

"Volter je bio više od Čehova. Bio je pisac, učitelj, pažljiv čovjek i odan prijatelj. Obožavaocima koji su ga voljeli tolike godine - hvala vam. I on je volio vas", dodao je 89-godišnji Takei. "Počivaj u miru, dragi moj prijatelju. Nastavi da ploviš mirnim kursom."

Portal TMZ prvi je objavio vijest, dodajući riječi njegovog predstavnika za medije da su u trenutku smrti, u nedjelju u njegovom domu, uz njega bile kćerka Danijela i nećaka.

(Mondo.rs)