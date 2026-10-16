Poznatog glumca pitali na kom se jeziku najbolje psuje, k'o iz topa rekao: "Na srpskom, izobličiš se dok izgovaraš"

Kristof Valc je gostujući u emisiji dobio pitanje - "Koji jezik je najbolji za psovke?" uslijedio je urnebesan odgovor.

Izvor: TikTok

Gostujući u popularnoj televizijskoj emisiji kod Džejmsa Kordena, poznati glumac Kristof Valc, dobio je od voditelja sasvim neočekivano pitanje: Na kom se jeziku po njegovom mišljenju najbolje i najefektnije psuje?

Odgovor je stigao doslovno "kao iz topa" – bez sekunde razmišljanja i sa širokim osmijehom na licu: "Na srpskom!"

Pogledajte:

"Izobličiš se dok to izgovaraš"

Objašnjavajući zašto smatra da je baš srpski jezik šampion u ovoj kategoriji, glumac je nasmijao sve u studiju slikovitim opisom samog čina izgovaranja psovki.

– Prosto se izobličiš dok to izgovaraš! – rekao je kroz smijeh, a zatim demonstrativno napravio čudnu, energičnu mimiku lica kako bi dočarao svu strast i silinu kojom se psovke izgovaraju na ovim prostorima.

Njegova grimasama i iskrena reakcija izazvale su lavinu smijeha i aplauz publike u studiju, ali i pokrenule prave komentare na društvenim mrežama, gdje su mnogi iz regiona sa oduševljenjem potvrdili da je glumac pogodio u sam centar!

Igrao Srbina Dušana u američkom filmu

Ne čudi da je Volc upoznat sa srpskim jezikom, jer je prije izvesnog vremena igrao - upravo Srbina. U pitanju je film "Downsizing" u kojem igraju, Kristof Valc, Džejson Sjudekis i drugi.

Pogledajte trejler:

Film Downsizing trejler Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Trailers

Film govori o tome šta bi se desilo da, kao što je u filmu jedan norveški naučnik izumio, postoji formula koja smanjuje ljude na visinu od desetak centimentara.

Uz obećanje da će imati bolji život, jedan običan čovjek Pol, kojeg igra Met Dejmon sa suprigom Odri (Kristin Vig) pristaje da napusti stresni život u Omahi i preseli se u novu, manju zajednicu. Na malom putovanju u novi život srešće i Srbina Dušana Mirkovića, kojeg igra dvostruki dobitnik Oskara i Bondov negativac Kristof Volc.

Još njegovih slika pogledajte u galeriji:

(Mondo)