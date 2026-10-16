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Sindi Kraford posjetila kuću pokojnog sina 3 nedjelje nakon tragedije: Iscrpljena od tuge, njeno lice govori sve

Sindi Kraford posjetila kuću pokojnog sina 3 nedjelje nakon tragedije: Iscrpljena od tuge, njeno lice govori sve

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Sindi Kraford viđena je kod kćerke Kaje Gerber, a potom i u kući pokojnog sina Preslija, više od tri nedjelje nakon njegove smrti.

Sindi Kraford posjetila kuću pokojnog sina 3 nedjelje nakon tragedije Izvor: Instagram/cindycrawford

Sindi Kraford (60) snimljena je dok je napuštala dom svoje kćerke i kretala ka kući pokojnog sina, koji je preminuo 20. septembra, prema navodima, od predoziranja, samo dan nakon što se prijavio u ustanovu za odvikavanje u Santa Moniki.

Sindi je nosila jednostavnu bijelu lanenu bluzu i farmerke, a prema riječima očevidaca, u domu pokojnog Preslija sastala se sa suprugom, biznismenom Rendijem Gerberom (64). Njih dvoje su potom ostali u sinovljevoj kući.

Samo nekoliko dana ranije, Sindi, Rendi i njihova kćerka Kaja prvi put su fotografisani zajedno nakon tragedije.

Kaja neutješna zbog smrti brata

Prema riječima izvora, Kaja Gerber veoma teško podnosi gubitak brata, sa kojim je bila izuzetno bliska. Ipak, opisuju je kao snažnu osobu koja pokušava da pronađe snagu da prebrodi ovaj težak period.

Snimci uoči tragedije i dugogodišnja borba

Presli se godinama borio sa zavisnošću od droga i problemima sa mentalnim zdravljem, o čemu je ranije otvoreno govorio. Podsjetimo, objavljeni su i snimci nastali noć prije nego što je pronađen mrtav. Na njima je nosio bijelu potkošulju i pokazivao tetovaže, a prema navodima, djelovao je kao da je pod uticajem supstanci. U pozivima hitnoj službi prijavljena je sumnja na predoziranje.

Njegovo telo kremirano je u pogrebnom preduzeću Rose Family Funeral Home, a Sindi i Rendi će urnu sa pepelom svog sina čuvati u svom domu.

(Mondo)

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Tagovi

sindi kraford Presli Gerber

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