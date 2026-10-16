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Mirjana Karanović zapjevala u spotu Nikole Rokvića: U kafani snimili pravu filmsku priču

Mirjana Karanović zapjevala u spotu Nikole Rokvića: U kafani snimili pravu filmsku priču

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Čuvena glumica prvi put u spotu Nikole Rokvića.

Mirjana Karanović zapjevala u spotu Nikole Rokvića Izvor: YT Nikola Rokvic

Nikola Rokvić predstavio je novu pjesmu "Opet pijan", za koju tekst i muziku potpisuje Dragan Brajović Braja, jedan od najpoznatijih autora muzičke scene, dok je za aranžman bio zadužen Dejan Abadić.

Ni ovog puta Rokvić se nije zaustavio samo na snimanju pjesme, već je publici ponudio i spot osmišljen kao zaokruženu filmsku priču.

Pogledajte:

"Postoje pjesme sa dušom. Pjesme koje bude uspomene i vraćaju u neka prošla vremena! Uživajte!" napisao je uz isječeka spota Rokvić na Instagramu.

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S tim u vezi, posebnu umjetničku dimenziju ovom projektu daju, glumačka diva Mirjana Karanović, čiji je bogat opus obiležio kinematografiju i poznati reditelj Petar Pašić.

U spotu se čuje i kako Mirjana pjeva:

S druge strane, radnja spota smještena je u jednu od najpoznatijih beogradskih kafana, čiji se autentični ambijent savršeno uklapa u naslov i atmosferu pjesme.

Upravo spoj muzike, Nikoline interpretacije, filmskog pristupa i upečatljivih saradnika izdvaja "Opet pijan" iz uobičajene produkcije muzičkih spotova, donoseći publici priču koja prevazilazi klasičan vizuelni prateći sadržaj pjesme.

- Želio sam da publici ponudim nešto više od klasičnog spota, priču koja ima svoj karakter i glumačku dimenziju. Posebno mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da sarađujem sa Mirjanom Karanović i Petrom Pasićem - izjavio je Nikola Rokvić za Telegraf nakon završetka snimanja pokazavši vanerijski talenat za glumu.

(Mondo)

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Tagovi

mirjana karanović Nikola Rokvić

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