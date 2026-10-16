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Prije Ane, Žika je volio čuvenu voditeljku: Njihova romansa bila je glavna tema Beograda

Prije Ane, Žika je volio čuvenu voditeljku: Njihova romansa bila je glavna tema Beograda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mnogi su zaboravili da je proslavljeni glumac u jednom trenutku uplovio u vezu sa popularnom voditeljkom britkog jezika.

Žika Todorović u mladosti bio u vezi sa voditeljkom Izvor: printscreen/youtube/Razbijanje Četvrte Dimenzije/instagram/loona.lu

Žika Todorović godinama je u skladnom braku sa suprugom Anom. No, poznato je da je u mladosti bio veliki srcelomac, te da su na njegov šarm pale i neke od najvećih zavodnica Juge.

Pogledajte kako Žika danas izgleda:

U jednom trenutku njegova veza sa voditeljkom Suzanom Zlatanović poznatijom kao Luna Lu, bila je naročito interesantna javnosti.

Emocije su planule šest mjeseci nakon prvog susreta, na Adi Bojani, kada je Luna Lu, koja je u to vrijeme bila jedna od najpopularnijih ličnosti na sceni i glavna faca na beogradskim žurkama, odlučila da stavi tačku na njegovo oklijevanje i odbijanje. Dok su sjedili u apartmanu uz piće, saopštila mu je da više ne može da čeka i da odlazi u zagrljaj drugom.

Međutim, u trenutku kada je krenula da ode, Žika Todorović je izgovorio rečenicu koja je ušla u gradske legende: "A taman sam se navikao na tvoj parfem".

Tog 31. avgusta, uz miris parfema Eden i pjesmu "Something Changed" grupe Pulp, započela je njihova neobična veza. Ubrzo su započeli i zajednički život u stanu blizu Kalenić pijace u Beogradu.

Ipak, njihova romantika naišla je na otpor okruženja. Žikini prijatelji iz rokenrol miljea negodovali su jer se glumac zbog nje zainteresovao za druge muzičke pravce, dok njeno društvo nije odobravalo njegov stil odijevanja.

Izvor: printscreen/youtube/The Something Else Show

Uprkos svemu, oboje su kasnije krenuli svojim putevima - Žika je već duže od dve decenije u stabilnom braku, dok se poznata voditeljka nakon njihovog burnog raskida nije udavala.

Pogledajte kako izgleda lijepa Ana sa kojom je u braku:

(Mondo.rs)

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Tagovi

Srđan Todorović Žika voditeljka

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