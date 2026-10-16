"Dobro podnosim terapije: Prva ispovijest Marka Luisa o borbi s bolešću koja traje godinu dana

Kantautor i muzičar Marko Luis je nedavno priznao da se bori sa zdravstvenim problemom koji mu je opomena da u životu treba stati i napraviti balans.

Izvor: Instagram printscreen / marko.louis25

Sin legendarnog pjevača Ljubiše Stojanovića Luisa, Marko Luis, saopštio je nedavno da se bori sa zdravstvenim problemima. Muzičar nije otkrio tačnu dijagnozu, ali se oglasio o borbi koju vodi, navodeći da to traje već godinu dana i time zabrinuo sve.

Luis je priznao da se bori sa zdravstvenim problemima, zbog kojih je kako kaže, promijenio "imidž" - ošišao kosu i obrijao bradu, ali da dobro podnosi terapiju.

"Prije godinu dana se pojavio problem"

- Prije godinu dana mi se pojavio zdravstveni problem i sad sam trenutno na terapijama i baš zbog toga sam malo i bez brade i kose. Dobro se osjećam i dobro podnosim sve, hvala Bogu. Jedino što moram uvijek vremenski da planiram. Treba mi vremena uvijek da se oporavim od toga i moram da usporim. Kao što smo sad pričali, moram da stanem, sačekam, što i nije loše. Svaki dan koji se osjećam i loše samo mi daje nadu, ne samo nadu, nego znam da je već sljedeći mnogo bolji - kaže on i dodaje:

- Meni je bio cilj prije nego što mi promijenim imidž, da nazovemo to tako, kada mi opadne kosa da ja snimim spot za "Zahmet", da bude to još u starom stajlingu. I uspjeli smo, a sutradan sam morao onda da pozovem svoj frizerski tim. To su moja djeca i oni su me profesionalno ošišali i sad sam spreman za nove pobjede.

Žena, djeca i njegova majka su njegovi heroji

U ovoj situaciji je kako kaže, najbitniji optimizam, ali i podrška porodice.

- Mislim da je optimizam i uopšte gledanje na sve to na način na koji se gleda na to jako bitan. Ja ne znam kako bi bilo da ja nisam takav kakav sam. Ja sam pozitivan i u svakoj situaciji vidim apsolutno samo dobro i apsolutno vidim da se sve dešava iz nekog razloga i spreman sam da prolazim i kroz različite faze. Da li je to sad moja situacija, ali ja vjerujem da svako od nas ima teške faze u životu, da li su to depresije, svađe. Ja sam takav čovjek koji uvijek gleda sa svijetle strane. Ne znam kako bi da nisam takav. Ne dozvoljavam da padnem. I zato šaljem snagu ljudima možda koje nisu prirodno takvi i dajem im energiju da prolaze kroz svoje situacije, da l’ zdravstvene, životne sa nekim suncem i sa sjajem. Mogu da kažem da sam zahvalan da imam takvu porodicu, djecu, takvu nevjerovatnu ženu, moju majku koja je veliki heroj za mene, koja prolazi isto kroz zdravstvene svoje probleme već 10-15 godina. Ona mi je velika inspiracija, ali i svako jutro da vidim djecu, ženu i da se družimo i da pravimo muziku. To je lijepa stvar.

(Mondo)