"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu

Anastasija je riješila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje.

Izvor: Instagram/RaznatovicAnastasija

Anastasija Ražnatović privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama novim fotografijama iz španske prijestonice, gdje je pokazala besprijekoran stajling za noćni provod.

Pjevačica Anastasija Ražnatović već neko vrijeme živi u Madridu sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, i njihovim sinom Ilijanom.

Otkako se ostvarila u ulozi majke, mlada zvijezda se znatno rjeđe oglašava na društvenim mrežama, maksimalno posvećena porodičnom životu i novim obavezama.

Ipak, Anastasija je riješila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje. Na svom Instagram nalogu podelila je niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu pozitivnih reakcija.

"Mama u izlasku"

Za ovu priliku odabrala je efektnu crnu providnu košulju, dok su šminka, kosa i širok osmijeh zaokružili njeno večernje izdanje.

Uz seriju slika kratko i ponosno je poručila: "Mama u izlasku".

Pratioci nisu štedjeli komplimente na račun njenog izgleda, ističući da blista i da joj nova životna uloga izuzetno prija.

Podsjetimo, u medijima se nedavno spekulisalo da bi mlada porodica uskoro mogla da posjeti Beograd, što bi ujedno bio i prvi dolazak malog Ilijana u Srbiju. Planovi za putovanje i porodično okupljanje u prestonici, prema navodima, prije svega zavise od zgusnutog rasporeda i profesionalnih obaveza Nemanje Gudelja.

(Mondo)