Anastasija je riješila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje.
Anastasija Ražnatović privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama novim fotografijama iz španske prijestonice, gdje je pokazala besprijekoran stajling za noćni provod.
Pjevačica Anastasija Ražnatović već neko vrijeme živi u Madridu sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, i njihovim sinom Ilijanom.
Otkako se ostvarila u ulozi majke, mlada zvijezda se znatno rjeđe oglašava na društvenim mrežama, maksimalno posvećena porodičnom životu i novim obavezama.
"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu
Ipak, Anastasija je riješila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje. Na svom Instagram nalogu podelila je niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu pozitivnih reakcija.
"Mama u izlasku"
Za ovu priliku odabrala je efektnu crnu providnu košulju, dok su šminka, kosa i širok osmijeh zaokružili njeno večernje izdanje.
Uz seriju slika kratko i ponosno je poručila: "Mama u izlasku".
"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj
Pratioci nisu štedjeli komplimente na račun njenog izgleda, ističući da blista i da joj nova životna uloga izuzetno prija.
Podsjetimo, u medijima se nedavno spekulisalo da bi mlada porodica uskoro mogla da posjeti Beograd, što bi ujedno bio i prvi dolazak malog Ilijana u Srbiju. Planovi za putovanje i porodično okupljanje u prestonici, prema navodima, prije svega zavise od zgusnutog rasporeda i profesionalnih obaveza Nemanje Gudelja.
(Mondo)