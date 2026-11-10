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Rasel Brend nije pokazao ni trunku kajanja: Osuđen za silovanje, a evo šta je nakon presude rekao ženi

Rasel Brend nije pokazao ni trunku kajanja: Osuđen za silovanje, a evo šta je nakon presude rekao ženi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Poznati komičar Rasel Brend dobio je kaznu od deset i po godina zatvora zbog seksualnih delikata, a suđenje je trajalo četiri nedjelje.

Rasel Brend nije pokazao ni trunku kajanja Izvor: Profimedia

Poznati glumac i komičar Rasel Brend osuđen je na deset i po godina zatvora, nakon što ga je Krivični sud u Sautvorku proglasio krivim za jedno silovanje i tri s*ksualna napada. Suđenje je trajalo četiri nedjelje, a ističe se da ovo vjerovatno nije kraj pravnim problemima koji ga očekuju.

Kako je sudija naglasio, 51-godišnji Brend će po svemu sudeći iza rešetaka provesti dvije trećine izrečene kazne. Prilikom čitanja presude komičar nije pokazao apsolutno nikakvu reakciju. Ipak, dok ga je obezbjeđenje izvodilo iz sudnice, uspio je nakratko da popriča sa svojom suprugom i poruči joj: "Bićemo dobro." Ukoliko bude morao da odsluži punu kaznu, na slobodu će izaći u sedmoj deceniji života.

Detalji zatvorske kazne

Konačna presuda obuhvata sva četiri djela za koja je Brend proglašen krivim. Samo za silovanje dobio je devet godina zatvora. Dodatno, za tri odvojena s*ksualna napada izrečene su mu kazne u trajanju od devet, osamnaest i osam mjeseci. Sud je napomenuo da je ukupna kazna donekle umanjena zahvaljujući određenim olakšavajućim okolnostima.

Zloupotreba popularnosti

Tužilaštvo je tokom procesa istaklo da je glumac maksimalno koristio svoju slavu kako bi prilazio žrtvama, nazivajući ga "proračunatim s*ksualnim predatorom". Utvrđeno je da je napao četiri različite žene u periodu između 2004. i 2009. godine.

Lavina optužbi protiv Brenda pokrenuta je tokom 2023. godine, nakon što je britanski Kanal 4 emitovao šokantan dokumentarac u okviru serijala "Dispečiz". Vrijedi napomenuti da ga je porota u ovom postupku ipak oslobodila krivice po dvije dodatne optužbe za silovanje, kao i za jedan pokušaj nepristojnog napada.

(Mondo.rs)

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Rasel Brend presuda

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