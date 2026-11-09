Osuđen poznati glumac na 10 i po godina zatvora: Sudije ga nazvale predatorom, porodica van sebe

Njegov pravni tim ukazao je na težinu situacije u kojoj se našla Brendova porodica nakon što je proglašen krivim.

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Britanski glumac i komičar Rasel Brend (51) osuđen je pred Krunskim sudom Sautvark u Londonu na kaznu od 10 godina i šest mjeseci zatvora zbog se*sualnih delikata.

Nekadašnji suprug pjevačice Kejti Peri proglašen je krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za se*sualni napad, dok je oslobođen krivice po još dvije tačke za silovanje i jednoj za pokušaj napada.

"Ti si se*sualni predator"

Sudija Džastis Benatan uputio je oštre riječi 51-godišnjem glumcu prije samog izricanja kazne.

"Pametan si, ali si postao se*sualni predator“, poručio mu je sudija bez zadrške, dok je Brend tokom čitanja presude stajao potpuno hladan i bez reakcije, gledajući pravo ispred sebe.

"Biće sve u redu"

Uoči samog početka ročišta, atmosfera u sudnici bila je na ivici usijanja. Brend je viđen kako se moli dok je u rukama čvrsto stezao krst.

U jednom trenutku okrenuo se ka galeriji gdje je sjedila njegova supruga Laura Galaher, namignuo joj i rekao:

"Biće sve u redu. Ne znam kako, ali biće."

Laura Galaher, inače kćerka čuvenog golfera Bernarda Galahera, suđenje je pratila uz Brendovog oca Rona i bliske prijatelje. Kada je glumac uveden na optuženičku klupu, kratko je procijedila: "O, Bože“, dodavši: "Volim te“.

Potpuni slom porodice

Njegov pravni tim ukazao je na težinu situacije u kojoj se našla Brendova porodica nakon što je proglašen krivim.

"Riječi su nedovoljne da prikažu kroz šta prolazi njegova supruga. Suočavaju se s tim kako desetogodišnjem djetetu da objasne šta se zapravo dogodilo. To oslikava posljedice koje trpe nevini ljudi uvučeni u ovaj postupak“, istakao je advokat Jan Vinter KC, naglasivši da supruga uprkos svemu ostaje uz glumca.

Napadi na vrhuncu slave

Optužbe za koje je nekadašnja zvijezda osuđena potiču iz perioda između 2004. i 2009. godine, kada je Brend bio na samom vrhu popularnosti u Velikoj Britaniji. Žrtve su na suđenju svjedočile o jezivim detaljima; najmlađa među njima izjavila je da ju je napao 2009. u svojoj kući u Londonu i da se ojsećala "kao komad mesa“.

Nakon presude, policijski inspektori upozorili su da Brend i dalje predstavlja opasnost zbog statusa moći i milionske baze pratilaca na društvenim mrežama. Glumac je tokom cijelog procesa odbacivao sve navode, tvrdeći da su svi intimni odnosi bili uz obostrani pristanak.

(Mondo)