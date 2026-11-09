"Ljuta, bolesna i usamljena": Kćerka Anđeline Džoli o hospitalizaciji, potresnim zapisima rasplakala svijet

Izložba pod nazivom "A Gallery on Patience in Patients" donosi intimne zapise iz perioda kada je Vivijen Maršelin Džoli provela u bolnici.

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Kćerka holivudskih glumaca Anđeline Džoli i Breda Pita, 18-godišnja Vivijen Maršelin Džoli, otkrila je da je početkom godine bila hospitalizovana zbog poremećaja ishrane. O teškom periodu kroz koji je prošla progovorila je kroz umjetničku izložbu, na kojoj je predstavila svoje ilustracije, ali i dijelove ličnog dnevnika.

Izložba pod nazivom "A Gallery on Patience in Patients" donosi intimne zapise iz perioda koji je provela u bolnici. Vivijen je ustanovu u kojoj se liječila, zajedno sa prijateljima, nazivala "Polje tulipana", a kroz crteže i riječi opisala je emocije sa kojima se tada suočavala.

Potresnim zapisima otkrila kroz šta je prolazila

"Početkom ove godine bila sam hospitalizovana zbog poremećaja ishrane. Bila sam ljuta, bolesna i veoma usamljena", napisala je Vivijen u uvodnom tekstu izložbe, prenosi Hello!.

Ipak, kako je istakla, vrijeme provedeno u bolnici donijelo joj je i iskustva koja su joj pomogla da se lakše suoči sa sobom i svojim osjećanjima.

"Ljubaznost i toplina druge djece i bolničkog osoblja vremenom su mi pomogli da se otvorim. Nikada se nisam toliko smijala, plakala, niti sam bila iskrenija prema sebi", navela je Džoli.

Posebnu pažnju privukao je jedan od njenih crteža na kojem je prikazana telefonska govornica, dok na stolici pored nje sjedi tulipan sa telefonskom slušalicom. Uz ilustraciju je priložila zapis iz dnevnika od 4. aprila.

"Toliko želim zagrljaj da mi je cijelo tijelo u grču", napisala je Vivijen.

U drugom zapisu, nastalom 22. aprila, opisala je koliko joj je bilo teško da prihvati sopstvena osjećanja.

"Moram sebi da dozvolim da se raspadnem kako bi mi bilo bolje", stoji u njenom dnevniku.

Sud joj odobrio da izbaci očevo prezime

Njena izložba predstavljena je svega nekoliko dana nakon što je sud u Los Anđelesu odobrio zahtjev za promjenu prezimena. Vivijen je iz svog imena izbacila prezime Pit, pa se sada zvanično zove Vivijen Maršelin Džoli.

Nije jedino dijete poznatog bivšeg para koje je odlučilo da se odrekne očevog prezimena. Isti korak ranije su napravili Medoks, Zahara i Šajlo. Njeni braća blizanci Noks i Pak još nisu podnijeli zahtjev za promjenu prezimena, a nije ni poznato da li planiraju da to učine.

Sarađivala sa majkom na brodvejskom mjuziklu

Vivijen se majčinim prezimenom u umjetničkom radu koristi još od 2024. godine, kada je podstakla Anđelinu da se uključi u produkciju brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", nastalog prema romanu autorke S. E. Hinton.

U projektu je učestvovala iza scene, a u zvaničnom programu bila je potpisana kao Vivijen Džoli. Predstava je kasnije osvojila četiri nagrade Toni, uključujući priznanje za najbolji mjuzikl.

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Anđelina je tada imala samo riječi hvale za kćerkin angažman.

"Veoma je promišljena i ozbiljno shvata pozorište. Trudi se da razumije kako može najbolje da doprinese", rekla je glumica.

Vivijen je u septembru ove godine predstavila i svoje ilustracije na uličnom sajmu u Los Anđelesu. Uz podršku brata Noksa, na svom štandu prodavala je grafike, nalepnice i rođendanske čestitke koje je sama dizajnirala.

(Mondo)