logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku

"Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Film "Titanik" je obilježio istoriju kinematografije, a Džoni Dep je prvobitno bio kandidat za ulogu Džeka.

Džoni Dep otrkio zašto je odbio ulogu u Titaniku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kultni film "Titanik" zlatnim slovima je upisan u istoriju svjetske kinematografije, a uloge Džeka i Rouz katapultirale su Leonarda Dikaprija i Kejt Vinslet u sam vrh Holivuda.

Iako je danas praktično nemoguće zamisliti bilo koga drugog u koži mladog crtača i autsajdera, malo ko zna da je ova antologijska rola najprije završila u rukama Džonija Depa.

Čuveni reditelj Džejms Kameron poslao je Depu scenario oko godinu dana prije nego što su se kamere upalile, u nadi da će ga privući glavnoj muškoj ulozi. Ipak, Depu se tekst nimalo nije dopao.

"Jedva sam izgurao nekih 15 strana scenarija. Bilo je prosto nepodnošljivo, jednostavno nisam mogao da nastavim", priznao je glumac jednom prilikom, a prenio magazin "Far Out".

Iako je ekspresno digao ruke od saradnje, Dep je već tada imao dobar osjećaj za bioskopski puls:

"I pored svega, bilo mi je potpuno jasno da će 'Titanik' postati planetarni blokbaster."

Dep, međutim, nije bio jedini holivudski teškaš na Kameronvom spisku želja. Za ulogu koja je obilježila generacije u opticaju su bili i Metju Mekonahi, Itan Hok, Kristijan Bejl, Pol Rad i Kris O'Donel, prije nego što je sudbonosni izbor definitivno pao na Dikaprija.

Podsjetimo, Džoni Dep je na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu izveo neuobičajen performans. Dep se na promociji pojavio u svom prepoznatljivom boemskom stilu, s tamnom odjećom, šeširom širokog oboda i maramom. U jednom trenutku je prišao zidu prekrivenom vještačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta, na iznenađenje prisutnih.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

džoni dep titanik film uloge

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA