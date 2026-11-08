Film "Titanik" je obilježio istoriju kinematografije, a Džoni Dep je prvobitno bio kandidat za ulogu Džeka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kultni film "Titanik" zlatnim slovima je upisan u istoriju svjetske kinematografije, a uloge Džeka i Rouz katapultirale su Leonarda Dikaprija i Kejt Vinslet u sam vrh Holivuda.

Iako je danas praktično nemoguće zamisliti bilo koga drugog u koži mladog crtača i autsajdera, malo ko zna da je ova antologijska rola najprije završila u rukama Džonija Depa.

Vidi opis "Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/Movies HD Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Titanic Movie/Pelicula Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Yotube/Screenshot/Movieclips Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YOUTUBE/SCREENSHOT/MOVIECLIPS CLASSIC TRAILER Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife/OceanGate Expeditions Br. slika: 8 8 / 8

Čuveni reditelj Džejms Kameron poslao je Depu scenario oko godinu dana prije nego što su se kamere upalile, u nadi da će ga privući glavnoj muškoj ulozi. Ipak, Depu se tekst nimalo nije dopao.

"Jedva sam izgurao nekih 15 strana scenarija. Bilo je prosto nepodnošljivo, jednostavno nisam mogao da nastavim", priznao je glumac jednom prilikom, a prenio magazin "Far Out".

Iako je ekspresno digao ruke od saradnje, Dep je već tada imao dobar osjećaj za bioskopski puls:

"I pored svega, bilo mi je potpuno jasno da će 'Titanik' postati planetarni blokbaster."

Vidi opis "Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Eli D Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ian West / PA Images /Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PATRICK BAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen / urijell Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/im__iuliia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Matteo Chinellato/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Richard Young/Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ian West / PA Images/Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Disney Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Sunrise Br. slika: 11 11 / 11

Dep, međutim, nije bio jedini holivudski teškaš na Kameronvom spisku želja. Za ulogu koja je obilježila generacije u opticaju su bili i Metju Mekonahi, Itan Hok, Kristijan Bejl, Pol Rad i Kris O'Donel, prije nego što je sudbonosni izbor definitivno pao na Dikaprija.

Podsjetimo, Džoni Dep je na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu izveo neuobičajen performans. Dep se na promociji pojavio u svom prepoznatljivom boemskom stilu, s tamnom odjećom, šeširom širokog oboda i maramom. U jednom trenutku je prišao zidu prekrivenom vještačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta, na iznenađenje prisutnih.

(Mondo.rs)