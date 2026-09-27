Džoni Dep je na promociji svog ruma u Las Vegasu otkinuo vještačko lišće sa ukrasnog zida i počeo da ga žvaće pred gostima i fotografima.
Holivudski glumac Džoni Dep (63) je na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu izveo neuobičajen performans. Glumac je pred gostima i fotografima otkinuo veštačko lišće s ukrasnog zida i počeo da ga žvaće. Događaj je bio organizovan u sklopu manifestacije "Drink Las Vegas" u hotelu "Park MGM" povodom predstavljanja Depovog ruma "Three Hearts".
Dep se na promociji pojavio u svom prepoznatljivom boemskom stilu, s tamnom odećom, šeširom širokog oboda i maramom. U jednom trenutku je prišao zidu prekrivenom veštačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta, na iznenađenje prisutnih.
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Nakon što ga je ispljunuo, uzeo je još jedan i nastavio da pozira s osmehom dok su mu listovi virili iz usta. Ostatak večeri proveo je u razgovoru sa zvanicama i nazdravljajući svojim rumom.
"Ono što je normalno, meni je neobično"
Glumac je poznat po tome što ne poštuje uobičajena pravila ponašanja. Svoj nekonvencionalan pogled na svet objasnio je u jednom ranijem intervjuu. "Fascinira me većina stvari koje se u životu smatraju normalnim i opšteprihvaćenim, jer meni lično često deluju potpuno neobično", rekao je tada.
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Džoni Dep sa sedom kosom i plavim očima u filmu "Day drinker"
Povratak na velika platna
Ovaj istup događa se u vreme dok Dep intenzivno radi na povratku u filmsku industriju nakon dugotrajnog i medijski praćenog sudskog procesa s bivšom suprugom Amber Herd. Nedavno je na Comic-Conu najavio film "Ebenezer: A Christmas Carol" i pojavio se pod teškom protetikom kao lik Ebenizera Skrudža.
Još slika glumca pronađite u galeriji:
Džoni Dep šokirao onim što je uradio na promociji: Sažvakao dio scenografije, snimak obišao svijet (Video)