Džoni Dep je na promociji svog ruma u Las Vegasu otkinuo vještačko lišće sa ukrasnog zida i počeo da ga žvaće pred gostima i fotografima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Holivudski glumac Džoni Dep (63) je na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu izveo neuobičajen performans. Glumac je pred gostima i fotografima otkinuo veštačko lišće s ukrasnog zida i počeo da ga žvaće. Događaj je bio organizovan u sklopu manifestacije "Drink Las Vegas" u hotelu "Park MGM" povodom predstavljanja Depovog ruma "Three Hearts".

Dep se na promociji pojavio u svom prepoznatljivom boemskom stilu, s tamnom odećom, šeširom širokog oboda i maramom. U jednom trenutku je prišao zidu prekrivenom veštačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta, na iznenađenje prisutnih.

Pogledajte:

Nakon što ga je ispljunuo, uzeo je još jedan i nastavio da pozira s osmehom dok su mu listovi virili iz usta. Ostatak večeri proveo je u razgovoru sa zvanicama i nazdravljajući svojim rumom.

"Ono što je normalno, meni je neobično"

Glumac je poznat po tome što ne poštuje uobičajena pravila ponašanja. Svoj nekonvencionalan pogled na svet objasnio je u jednom ranijem intervjuu. "Fascinira me većina stvari koje se u životu smatraju normalnim i opšteprihvaćenim, jer meni lično često deluju potpuno neobično", rekao je tada.

Vidi opis Džoni Dep šokirao onim što je uradio na promociji: Sažvakao dio scenografije, snimak obišao svijet (Video) Džoni Dep sa sedom kosom i plavim očima u filmu "Day drinker" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ian West / PA Images/Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ian West / PA Images /Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Richard Young/Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 4 4 / 4

Povratak na velika platna

Ovaj istup događa se u vreme dok Dep intenzivno radi na povratku u filmsku industriju nakon dugotrajnog i medijski praćenog sudskog procesa s bivšom suprugom Amber Herd. Nedavno je na Comic-Conu najavio film "Ebenezer: A Christmas Carol" i pojavio se pod teškom protetikom kao lik Ebenizera Skrudža.

Još slika glumca pronađite u galeriji: