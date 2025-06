Progovorio o skandalu sa bivšom ženom: Džoni Dep zamalo izgubio sve, bio spreman da radi na benzinskoj pumpi

Džoni Dep je odnio pobjedu na sudu nad bivšom suprugom Amber Herd koja ga je optužila za zlostavljanje

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Džoni Dep se 2022. godine našao pred sudom, zajedno sa svojom bivšom suprugom Amber Herd. Ovo suđenje bilo je praćeno širom svijeta, a glumac je sada progovorio o čitavom tom procesu.

"Otišlo je predaleko. Znao sam da ću morati djelimično da se ogolim. Svi su govorili: ‘Proći će!’ Ali, ja u to nisam mogao da povjerujem. Šta tačno treba da prođe? Ne, neće. Ako ne pokušam da predstavim istinu, to će izgledati kao da sam zaista počinio djela za koja me optužuju. A moja djeca će morati da žive s tim, njihova djeca, djeca koju sam upoznao u bolnicama… Zato, noć pred početak suđenja u Virdžiniji nisam osjećao nervozu. Ako ne moraš da učiš tekst napamet, ako samo govoriš istinu – baci kocku“, rekao je Depza "The Sunday Times" i dodao:

"Znao sam da ništa od toga neće biti lako, ali bilo mi je svejedno. Boriću se do j**enog kraja. A ako na kraju završim tako što točim gorivo? U redu. To sam već radio“, dodao je glumac.

Osvrnuo se i na svoj odnos sa Amber Herd.

"Ako si budala kao ja, ponekad pogledaš nekoga u oči i vidiš neku tugu, neku usamljenost – i pomisliš da toj osobi možeš da pomogneš. Ali, nijedno dobro djelo ne prođe nekažnjeno, jer postoje ljudi koji, kad pokušaš da ih voliš i da im pomogneš, počnu da ti pokazuju šta je zapravo bila ta nelagodnost, ta uznemirenost koju si vidio u njihovim očima. Ona se tada počinje ispoljavati na druge načine“, zaključio je Dep.

Drama je počela kada je Amber 2018. godine napisala kolumnu za The Washington Post u kojoj se predstavila kao žrtva porodičnog nasilja. Dep ju je naredne godine tužio za klevetu, a ona mu je uzvratila kontratužbom vrijednom 100 miliona dolara.

Ipak, porota je presudila u njegovu korist i dodijeljeno mu je 10,5 miliona dolara odštete, dok je Amber dobila dva miliona dolara za jednu od svojih tužbi.

(Nova, MONDO)