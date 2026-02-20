"Nije želio da Erik razmišlja i o finansijama tokom najteže borbe": Glumac posljednje mjesece proveo u kući Džonija Depa

Džoni Dep je nakon što je saznao da Erik Dejn boluje od ALS-a ponudio glumcu da se s porodicom preseli u njegovu kuću u Los Anđelesu

Čuveni glumac Erik Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset mjeseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest.

Dok se kolege i fanovi opraštaju od voljenog glumca, neimenovani izvor otkriva da je Dejn posljednje mjesece proveo u kući Džonija Depa

Džoni Dep je dozvolio Eriku Dejnu da živi bez kirije u jednoj od njegovih kuća u Los Anđelesu, dok je pokušavao da mu olakša finansijske brige u mjesecima prije njegove smrti.

Zvijezda serije Grey's Anatomy preminuo je samo deset mjeseci nakon što je javno podijelio svoju dijagnozu amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

On je Džonija upoznao prije nekoliko godina preko zajedničkih prijatelja, a zvijezda filma "Pirati sa Kariba" mu je ponudila da živi u jednoj od svojih kuća dok se suočavao sa zdravstvenim problemima.

Izvor je otkrio da je Džoni želio da mu pomogne kako ne bi morao da brine ni o čemu dodatnom dok se borio sa bolešću.

"Erik je imao jednu brigu manje. Praktično je živio bez kirije u jednoj od kuća koje Džoni posjeduje iznad Sanset Stripa. Rekao je Eriku da plati koliko može - ili ne može - za kiriju".

Izvor je za kolumnu Page Six dodao i: "Džoni je želio da učini sve što može kako bi olakšao finansijski teret".

