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Advokat optuženog za ubistvo Tupaka Šakura pronađen mrtav

Advokat optuženog za ubistvo Tupaka Šakura pronađen mrtav

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Majkl Sanft (55), advokat koji je branio Duana "Kifa Dija" Dejvisa u procesu za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura, pronađen je mrtav u svom domu u Las Vegasu.

Advokat optuženog za ubistvo Tupaka Šakura pronađen mrtav Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Smrt pedesetpetogodišnjeg advokata potvrđena je u petak, 6. novembra, a vijest je dodatno privukla pažnju javnosti s obzirom na to da je Sanft samo nekoliko dana ranije podnio žalbu na presudu kojom je njegov klijent osuđen za ubistvo.

Suđenje za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura završeno je 31. avgusta, jednoglasnom odlukom porote da je Dejvis kriv.

Izvor: YouTube/screenshot/djvlad

Porotnicima je bilo potrebno nešto manje od tri sata da donesu odluku.

Dejvis je osuđen za ubistvo prvog stepena - ne zato što je lično pucao, već zato što je navodno organizovao zločin 1996. godine.

Sudija Karli Kirni osudila je 63-godišnjeg Dejvisa, 13. oktobra, na kaznu zatvora od 40 godina do doživotnog zatvora. Kazna uključuje dodatnih 20 godina zbog namjere da ostvari finansijsku korist od zločina.

Tužilac Mark DiĐakomo izjavio je da će Dejvis "zagarantovano umrijeti u zatvoru". Advokat Majkl Sanft je bez novčane naknade zastupao Duana "Kifa Dija" Dejvisa u ovom medijski veoma praćenom procesu zbog ubistva repera Tupaka Šakura.

Preminuo Majkl Sanft
Izvor: Youtube/ KTNV Channel 13 Las Vegas

(Mondo.rs)

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