OBJAVLJEN SNIMAK HAPŠENJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO TUPAKA ŠAKURA: "Zašto niste doveli medije?" VIDEO

Policija Las Vegasa objavila je snimak hapšenja Duana "Kif D" Dejvisa zbog ubistva Tupaka Šakura iz 1996. godine.

Snimak sa policijske kamere pokazuje Dejvisa (60) kako šeta u blizini svoje kuće, u predgrađu Las Vegasa, nakon čega mu policajci prilaze i hapse ga. Dejvis je uhapšen prošlog petka u blizini svoje kuće u predgrađu Hendersona. Nekoliko sati kasnije, optužnica istražne porote je otpečaćena u Okružnom sudu Klark koja ga tereti za ubistvoTupaka Šakura.

"Hej, Kife, policija metroa. Dođi ovamo", rekao je jedan policajac. Dejvis je, držeći flašu sa vodom, sarađivao kada su mu stavili lisice na ruke. Komentari između Dejvisa i policajaca uglavnom su se fokusirali na njegov zahtjev za vodom i šta da uradi sa flašicom.

"7. septembar 1996. godine"

Dok se voze auto-putem, Dejvis se ne pojavljuje na snimku, ali se čuje kako pita policajca da li su ga pratili prethodne noći. Policajac je rekao "ne".

"Pa zašto niste doveli medije?" pitao je Dejvis, na šta je policajac pitao zašto bi to uradili. "To svi radite", objasnio je Dejvis. Snimak pokazuje da je znao zašto je uhapšen. Dok je bio parkiran, a na kameri nisu bili vidljivi ni Dejvis ni policajci, neko je iz kadra upitao: "Pa zbog čega te hapse, čovječe?"

"Najveći slučaj u istoriji Las Vegasa", odgovorio je Dejvis. Nakon što su ga pitali da li je to bilo nedavno, on je dodao: "7. septembar 1996.", što je noć kada je25-godišnji Šakur smrtno upucan.

Sve javno priznao 2019. godine

Policija i tužioci kažu, da je Dejvis orkestrirao ubistvo hip-hop ikone i dao pištolj svom nećaku Orlandu "Bejbi Lejnu" Andersonu da to uradi. Anderson, koji je negirao umiješanost u Šakurovo ubistvo, umro je 1998. godine. Dejvis je bio dugo poznati osumnjičeni u ovom slučaju i javno je priznao veze sa ubistvom u intervjuima, uoči svojih memoara iz 2019. godine, "Legenda ulice Kompton".

Sredinom jula, policija Las Vegasa upala je u Dejvisov dom, ponovo skrenuvši pažnju na jednu od najtrajnijih misterija hip-hop muzike.

"Nije da se bojim zatvora ili tako nešto"

Na sudu prošle nedjelje, tužilac okruga Klark, Mark Diđiakomo rekao je da je Dejvis otkrio svoju "umiješanost u ovaj zločin" na televiziji, što se očigledno odnosi na dokumentarac iz 2018. godine u kojem je Dejvis rekao da zna ko je ubio Šakura.

Dejvis, koji je posljednja živa osoba među četvoro ljudi koji su bili u vozilu, takođe je priznao u knjizi da je bacio pištolj "glok" na zadnje sjedište automobila, prije pucnjave iz automobila u pokretu. U intervjuu ranije ove godine, Dejvisa su pitali da li je zabrinut da bi mogao da bude u zatvoru ili da se suoči sa doživotnom robijom za ubistvo Šakura.

"Ako žele da me strpaju u zatvor, to je nešto što moram da uradim. Nije da se bojim zatvora ili nečega slično", odgovorio je on.

