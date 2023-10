Kako je svađa repera prerasla u "rat" između istočne i zapadne obale: Kad stvari izmaknu kontroli nastane GANGSTA REP

Šta je sukob istočne i zapadne obale, i kako je svađa repera prerasla u rat koji je odnio legende?

"Vijest o hapšenju čoveka koji je još davne 1996. učestvovao u ubistvu legendarnog Tupaka Šakura, odjeknula je ne samo u hip-hop krugovima već i u mejnnstrim medijima. Jednim velikim dijelom i zato što je kult Tupaka Šakura s godinama prevazišao žanrovske okvire, i postao pop-kulturalno opšte mjesto. Da ne bi bilo zabune, Šakur je i tada bio više od klasičnog repera. Bio je društveni kritičar i jedan od, uslovno rečeno, "vođa" u borbi za prava Afroamerikanaca u periodu kada su rasni nemiri u SAD-u bili aktualna tema.

Iako su mu problemi sa zakonom, optužbe za silovanje i povezivanje s kontroverznim Sugeom Knajtom koji ga je muzički odveo u smjeru popularnog, ali kod dijela javnosti omraženog gangsta rapa, znatno otupile oštricu, njegova elokvencija, kontroverzna opažanja i angažman, ne samo u stihovima već i intervjuima, pretvorili su ga u nešto više od repera.

Rat istoka i zapada

Naravno, neodvojiv dio priče Tupaca Šakura je i "rat" između istočne i zapadne obale kojeg je Šakur bio predstavnik i jedna od glavnih žrtava. Nedugo nakon Tupaka život je izgubio i Kristofer Valas, poznatiji kao Notorious B.I.G., a to je označilo i službeni kraj ludila, jer svima je postalo jasno da je situacija u potpunosti izmakla kontroli i da narativ koji podiže tiražu odnosi previše žrtava.

Istorija animoziteta između istoka i zapada nije ni započela ni završila Bigijem i Tupakom, ali oni su definitivno najveći simboli tog sukoba. Prije njih, sukob se u većoj ili manjoj mjeri mogao svesti na klasični takmičarski duh, koji oduvek postoji u hip-hopu.

Istočna obala, tačnije Njujork, smatra se kolevkom žanra, i sve do devedesetih bila je mjesto odakle su najpoznatiji i najbolji reperi dolazili. Bio to Rakim, KRS-One, Big Daddy Kane, Run DMC, LL Cool J ili Beastie Boysi, industrija je nesumnjivo naginjala zvuku istočne obale, a to je stvorilo i utisak da je istočna obala u određenoj mjeri "superiornija". To definitivno nisu pokušali demantovati ni umanjiti ni njujorški reperi.

Sve se to promijenilo dolaskom grupe NWA koja je na zapadnoj obali (Kalifornija) popularizirala podžanr gangsta-repa (kojeg su Schooly D i Ice-T pioniri) i dala mu "turbo pogon". Nedugo nakon raspada grupe, NWA je izrodio dvije velike zvijezde i karijere, Ice Cubea i Dr. Drea.

I dok je Ice Cube bez ikakve sumnje jedan od najbitnijih predstavnika žanra i zapadne obale, Dr. Dre doslovno je stvorio ono što smatramo "zvukom zapadne obale". Njegov The Chronic i Doggystyle Snoop Doggy Dogga, nesumnjivo su remek-djela i klasici koji se i dan danas "citiraju".

Debelo naslanjanje na muzičko naslijeđe P-Funk kolektiva Džordža Klintona, Dre je uz ekipu talentovanih MC-ja stvorio G-Funk koji je obilježio početak nove ere. Ere u kojoj je fokus publike i medija osetno prebačen na sve što dolazi sa zapada. To je, naravno, stvorilo neprestana koškanja s reperima koji dolaze iz Njujorka, ali ništa ozbiljnije nije se dogodilo do sukoba između Tupaka i Bigija. Iako je i prije toga bilo sukoba među reperima s različitih obala (Ice-T i LL Cool J), nije se radilo o sukobima koji su utemeljeni na animozitetu između obala.

Njujorški reper Tim Dog vjerovatno je prvi koji je na tim temeljima stvorio sukob, snimivši i album na kojem kroz skitove i pjesme ismijava NWA i Drea. Dre mu nije ostao dužan, ali sve je to bilo vrlo benigno. Ukratko, odrasli muškarci posvećivali su pjesme jedni drugima. Bitan faktor u cijeloj priči bio je Suge Knight, bivši igrač američkog fudbala i "preduzetnik", debelo povezan s Mob Piru Bloodsima, koji kriminalni milje nije zamenio muzičkom industrijom, već je metode kriminalnog poslovanja nimalo suptilno uveo u svoj način rada unutar industrije. Od prijetnji do otvorenih činova agresije, Knight je s Dreom, The DOC-om i Dickom Griffeyjem pokrenuo Death Row Records, izdavačku kuću koja je izdala The Chronic i Doggystyle.

U slično vrijeme (dvije godine kasnije) Šon Kombs "Puff Daddy" pokrenuo je Bad Boys Records koji je, između ostalog, potpisivao i Bigija te Kreg Meka, dva repera koja se od starta zabilježili ogroman uspjeh. I dok je Mek zbog problematičnog karaktera s vremenom postao "jedan od onih koji su mogli biti veliki, ali nisu", Bigi je pametno kombinovao svoje aspiracije da bude respekovani MC, s daleko komercijalnijim planovima Kombsa koji je na receptu "uzmi semplove hitova i od njih napravi hit" stvorio tada nezamisliv komercijalni uspjeh i Bad Boy pretvorio u adekvatan odgovor eksploziji popularnosti repera sa zapadne obale.

Pucnjava u Kuad Studiju

Iako su Bigi i Tupak započeli kao kolege, na temeljima međusobnog poštovanja, njihov problem započeo je nakon pucnjave u njujorškom Kuad Studiju gdje je Tupak pet puta upucan i opljačkan. Iako Bigi nije imao veze s pucnjavom, tada već pomalo paranoični Tupak bio je uvjeren da iza svega stoje Bigi i Paf Dedi.

Dan kasnije, 2Pac je osuđen za seksualno zlostavljanje, a zatim je usledilo i odsluženje zatvorske kazne u Rikersu. Tamo ga je posjetio Kombs i trudio se uveriti da nemaju nikakve veze s pucnjavom, ali1995. pojavila se Bigijeva pjesma 2Who Shot Ya?" (u prijevodu "Ko te upucao?", inače, snimljena prije pucnjave), a Tupak je to doživeo kao otvorenu provokaciju.

U tom trenutku u priču se uključuje i Knight koji, nakon uspješne Tupakove žalbe, plaća kauciju u iznosu od 1.4 miliona dolara, kako bi Šakur izašao na slobodu, i de fakto postao njegovo vlasništvo. Reper koji je tada bio u financijskim problemima prihvatio je ponudu, potpisao za Death Row Records, i u kratkom vremenu izbacio dvostruki klasik "All Eyez On Me", koji je njegovu popularnost podigao na nezamislivu visinu, i dodatno učvrstio status Death Rowa u industriji.

Kad stvari izmaknu kontroli

Nakon toga, "rat" između istoka i zapada postao je Death Row/Bad Boy rat, koji je eskalirao na dodjeli nagrada "Source" gdje su pripadnici Death Rowa isprozivali više-manje cijelu obalu, a godinu dana kasnije pojavila se i pjesma "Hit 'Em Up" koja je i dan danas jedna od, ako ne i najbrutalnija "diss pjesama" u istoriji žanra.

Tupak nije propustio priliku podsjetiti Biggija da je spavao s njegovom bivšom suprugom, pevačicom Fejt Evans. Inače, radi se o traču da je osvetoljubivi Tupak platio dvesta pedeset thiljada dolarakako bi Evans došla u studio otpjevati mu refren nakon čega je spavao s njom. Iako je Evans to demantovala, Tupak i Suge Knjat definitivno nisu.

U septembru 1996. Tupak je upucan u Las Vegasu u pucnjavi koja je, tvrde upoznati, više povezana sa Sugeom Knajtom (koji je bio u autu s Tupakom) nego s ratom između istoka i zapada. Grozno odrađena policijska istraga doslovno je usporila cijeli slučaj, pa je pravi ubica uhapšen gotovo 30 godina kasnije. Godinu dana kasnije, upucan je i Volas B.I.G.

Njihova smrt, tvrdili su neki, označila je i kraj ere gangsta rapa, ali gledajući s distance, takva prognoza bila je smešno optimistična, jer žanr je prilično uspješno nastavio egzistirati još godinama kasnije. U određenoj mjeri, žanr je doživeo novi uzlet kroz trap i derivate trap muziku. Ukratko, prisutan je gotovo od samih početaka do danas. Istina je da je smrt dvejuu najvećih zvijezda devedesetih natjerala mnoge glavne igrače unutar industrije da stanu na kočnicu.

Svi uključeni odlučili su da je vreme da se prekine nasilje, i podstakne komunikacija, kako bi se slične situacije u budućnosti izbjegle. Mnogi su naknadno velik dio krivice svaljivali i na medije koji su podsticali "ratni" narativ stvarajući utisak da je sukob dva repera veći od toga, i da se zapravo radi o "ratu obala".

Istina je naravno negdje između, ali svakako je riječ o trenutku u istoriji u kojem je uobičajena reperska svađa, zahvaljujući koktelu nezrelosti, impulsivnosti, paranoje, loših poteza, neodgovornosti i pogrešnih i/ili zlonamernih ljudi, prerasla u nešto daleko veće i nažalost, smrtonosnije.

