Tupak dobija zvijezdu na Bulevaru slavnih u Holivudu

Rep ikona Tupak Šakur (2Pac) posthumno će dobiti zvijezdu na holivudskom Bulevaru slavnih, 26 godina nakon njegovog misterioznog ubistva.

Izvor: Shutterstock

"Tupak Šakur je bio reper, glumac, aktivista, pjesnik i revolucionar", rekla je producentkinja događaja Ana Martinez u saopštenju.

"Legendarni umjetnik je aktuelan i decenijama nakon svoje smrti i nastaviće da bude važna ličnost u kulturi u mnogim godinama koje dolaze", dodala je ona, prenosi CBS News.

Šakur je ubijen 1996. godine kada je imao samo 25 godina. Za kratko vrijeme ostvario je svjetsku karijeru i prodao više od 75 miliona albuma širom svijeta.

Oprobao se i u glumi, a igrao je u ostvarenjima kao što su "Đus", "Poetska pravda", "Above The Rim", "Gridlock'd" i "Zločinačke namere."

Prošlog mjjeseca predstavljen je i dokumentarac "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" o životu tragično nastradalog repera i uticaju koji je njegova majka Afeni imala na njega. Takođe je početkom mjeseca dobio ulicu u Oklandu u Kaliforniji.

(Mondo)