Bivši šef bande proglašen krivim za ubistvo legendarnog Tupaka: Konačna pravda nakon skoro 30 godina

Duane "Keffe D" Davis proglašen je krivim za organizovanje ubistva hip-hop legende Tupaka Šakura.

Izvor: COLUMBIA PICTURES / Album / Profimedia

Nekadašnji vođa bande Duane "Keffe D" Davis proglašen je krivim za organizovanje ubistva hip-hop legende Tupaka Šakura. Ovo je prva osuđujuća presuda u slučaju koji je skoro tri decenije važio za jedan od najpoznatijih nerasvijetljenih zločina u Americi.

Porota u Las Vegasu proglasila je 63-godišnjeg Dejvisa krivim po jednoj tački optužnice za ubistvo smrtonosnim oružjem.

Suđenje za ubistvo Tupaka Šakura Izvor: Youtube / COURT TV

Šakur je ubijen u pucnjavi iz vozila u pokretu 7. septembra 1996. godine na vrhuncu svoje karijere, kada je imao samo 25 godina. Tokom karijere i posthumno ima 75 prodanih albuma širom svijeta.

Tužioci su tokom suđenja dokazali da Dejvis, nekadašnji vođa ulične bande South Side Compton Crips, iako nije lično povukao obarač, snosi potpunu odgovornost jer je naredio napad i nabavio oružje iz kojeg je njegov sestrić Orlando Anderson pucao. Napad je bio planirana osveta nakon što su se Anderson, Tupak i reperova pratnja sukobili u jednom lokalu u Las Vegasu svega nekoliko sati ranije. Zločin se odigrao u kontekstu dubokog rivalstva između reperskih scena Istočne i Zapadne obale te sukoba bandi Bloods i Crips.

Prisjetimo se Tupaka:

Ključni dokazi na suđenju bili su upravo vlastite izjave optuženog. Dejvis je u više navrata javno priznao da se nalazio u belom Kadillaku iz kojeg je pucano na Šakura. Detalje o svojoj ulozi prvobitno je otkrio policiji tokom tajnog razgovora 2008. godine u sklopu istrage o ubistvu repera Notorious B.I.G.-ja, a sve je detaljno opisao i u svojim memoarima "Compton Street Legend" iz 2019. godine.

Iako je sa tužilaštvom ranije imao sporazum koji ga je štitio od krivičnog gonjenja na osnovu policijskog intervjua, njegovo kasnije javno hvalisanje u knjizi, podkastima i dokumentarcima poništilo je taj dogovor, pa su izjave upotrebljene protiv njega na sudu.

Vidi opis Bivši šef bande proglašen krivim za ubistvo legendarnog Tupaka: Konačna pravda nakon skoro 30 godina 16. 6. 1971. Tupak Šakur Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Raymond Boyd/Michael Ochs Archives Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Photoreporters/All Action/X07063 Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Malcolm Payne/The LIFE Images Collection Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Raymond Boyd/Michael Ochs Archives Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Al Pereira/Michael Ochs Archives Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Raymond Boyd/Michael Ochs Archives Br. slika: 7 7 / 7

"On je bio taj koji je donosio odluke. Kada vođa bande sjedi na suvozačevom mestu u trenutku kada se puca, nema nikakve sumnje da je on odgovoran", naveo je tužilac Binu Palal u završnoj riječi.

Advokatski tim odbrane pokušao je uvjeriti porotu da su Dejvisove tvrdnje bile čista fikcija i preuveličavanje osmišljeno kako bi se prodala knjiga i zaradio novac, tvrdeći da konkretnih materijalnih dokaza nema. Porota je ipak odbacila te tvrdnje i donijela osuđujuću presudu samo nekoliko sati nakon što joj je predmet predat na razmatranje.

Odluku suda Dejvis je saslušao bez vidljivih emocija, dok su članovi Šakurove porodice u sudnici plakali i grlili tužioce. Ispred zgrade suda fanovi i poštovaoci slavnog repera sa suzama i povicima pozdravili su presudu.

Prije nego što je napustio sudnicu, Dejvis se obratio sutkinji okružnog suda Karli Kirni sa zahtjevom da mu se vrate lične stvari, uključujući telefon, te najavio da će podneti žalbu na presudu. Sutkinja je izricanje visine kazne zakazala za 13. oktobar, piše Klix.ba.