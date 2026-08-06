Ponovo počinje suđenje za ubistvo Tupaka: Evo ko izlazi pred lice pravde nakon 30 godina

Tupak Šakur umro je 13. septembra 1996, šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu u Las Vegasu. Imao je samo 25 godina.

Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Gotovo tri decenije nakon jednog od najpoznatijih neriješenih ubistava u istoriji muzike, u Las Vegasu počinje suđenje Dvejnu "Kefi Di" Dejvisu, čovjeku kog tužilaštvo tereti da je organizovao ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura.

Izvor: Profimedia

Dejvis (63) je optužen za ubistvo uz upotrebu smrtonosnog oružja, te za djelovanje u korist kriminalne bande. U pritvoru se nalazi od kraja 2023. godine, a tokom cijelog postupka izjašnjava se da nije kriv, piše AP.

Ubistvo koje je obilježilo hip-hop

Podsjetimo, Tupak Šakur umro je 13. septembra 1996, šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu u Las Vegasu. Imao je samo 25 godina.

Te kobne večeri, 7. septembra, Tupak se vozio na suvozačevom mjestu crnog BMW-a kojim je upravljao suosnivač diskografske kuće Death Row Records, Merion "Šug" Najt. Vraćali su se s bokserskog meča Majka Tajsona i Brusa Seldona, te su bili na putu prema noćnom klubu u kojem je reper trebalo da nastupi.

Na jednom semaforu u blizini Las Vegas Stripa uz njih se zaustavio bijeli "kadilak" iz kojeg je otvorena paljba. Tupak je pogođen s više hitaca, dok je Najt prošao s lakšim povredama.

Tužioci: Dejvis je organizovao napad

Iako se još uvijek ne zna ko je povukao okidač, tužilaštvo tvrdi da je upravo Dejvis bio osoba koja je organizovala napad i obezbijedila oružje korišćeno u ubistvu.

Podsjetite se jedinog snimka večeri:

Never-before-seen footage of Tupac Shakur and Suge Knight leaving the MGM Grand after jumping Orlando Anderson — nephew of Duane 'Keffe D' Davis — a few hours before Tupac was fatally shot.pic.twitter.com/oq8D44iBJ6 — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally)October 3, 2023

Istražitelji ističu kako je bio u "kadilaku" iz kojeg se pucalo, te da je jedan od rijetkih učesnika događaja koji je još živ.

Slučaj je godinama bio bez pomaka, sve dok Dejvis nije počeo javno da govori o svojoj ulozi. U brojnim intervjuima, ali i u autobiografskoj knjizi objavljenoj 2019. godine, opisivao je okolnosti pucnjave, što je policiji omogućilo da ponovo otvori istragu.

Tužioci smatraju da bez njegovih izjava vjerovatno nikada ne bi bila podignuta optužnica.

Odbrana tvrdi da nema dokaza

Dejvisovi advokati odbacuju optužbe i tvrde da ne postoji nijedan direktan dokaz da je njihov klijent naredio ubistvo. Smatraju kako se optužba bazira na iskazima osoba koje nisu bile na mjestu događaja, te osporavaju vjerodostojnost njegove knjige, za koju navode da je dijelom fikcija i da ju je napisao u saradnji s koautorom.

Takođe tvrde da je intervju koji je Dejvis dao federalnim istražiteljima trebalo da ostane povjerljiv, te nije smio da se koristi kao dokaz na sudu.

Sve je navodno počelo nekoliko sati ranije

Prema optužnici, motiv ubistva bila je osveta. Tužioci tvrde da su Tupak i njegovi saradnici nekoliko sati prije pucnjave u hotelu "MGM Grand" fizički napali Dejvisovog nećaka Orlanda "Bejbi Lejna" Andersona.

U svojoj knjizi Dejvis piše da je upravo taj sukob bio trenutak kada je, kako navodi, "pređena granica".

U autobiografiji takođe tvrdi da je tokom vožnje predao pištolj osobama na zadnjem sjedištu "kadilaka". Opisao je kako je, kada su se približili BMW-u, pomislio da Tupak poseže za oružjem, nakon čega je jedan od putnika sa zadnjeg sjedišta otvorio vatru.

Međutim, penzionisani detektiv policije Las Vegasa Kliford Mog izjavio je da u automobilu u kojem su bili Tupak i Šug Najt nije pronađeno nikakvo oružje.

Porodica se nada istini

Izvor: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures / Profimedia

Za Tupakovu porodicu suđenje predstavlja emotivan povratak u događaje koji su obilježili njihove živote.

Njegov polubrat Mauris "Moprim" Šakur rekao je da ništa ne može da vrati Tupaka, ali se nada da će sudski proces napokon rasvijetliti šta se dogodilo.

"I dalje se nadam poštenom suđenju i tome da ćemo saznati istinu", poručio je.

Dodao je i kako smatra da bi trebalo dodatno istražiti tvrdnje o mogućoj povezanosti Šona Didija Kombsa s cijelim slučajem. Dejvis je u svojoj knjizi tvrdio da je Kombs želio smrt Tupaka Šakura i Šuga Najta, ali poznati muzički mogul godinama odbacuje bilo kakvu umiješanost u ubistvo.

Prema svjedočenjima iz istrage, ubistvo je bilo vrhunac dugogodišnjeg sukoba između diskografskih kuća Death Row Records i Bad Boy Records i njihovih povezanih uličnih bandi.

Death Row, za koji su nastupali Tupak, Snup Dog i Dr Dre, povezivao se s bandom Mob Piru, dijelom organizacije Bloods. S druge strane, Bad Boy Records, čiji je osnivač Šon Didi Kombs, imao je veze s bandom South Side Compton Crips, kojoj je pripadao i Dejvis.

(Kurir.rs/MONDO)