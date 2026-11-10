"On je ozbiljno bolestan": Bivša djevojka raspalila po Raselu Brendu poslije presude, otkrila da je zavisnik od odnosa

Glumac i komičar Rasel Brend osuđen je na desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog se*sualnih delikata.

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Britanski mediji prenose da Brend nije pokazao kajanje nakon izricanja presude, a sada podsjećaju i na intervju koji je prije samo nekoliko dana dala njegova bivša partnerka Džordžina Bejli.

Bejlijeva je godinama ćutala o vezi sa Brendom i poniženju koje je doživjela, a koje je zauvijek promijenilo njen odnos sa porodicom.

Iako naglašava da je njihova veza bila dobrovoljna i da je on nikada nije se*sualno zlostavljao, rekla je da Rasel Brend mora da preuzme odgovornost za ono za šta je proglašen krivim.

U razgovoru za britanski Dejli mejl, 41-godišnja Džordžina opisala je i kako su je uvredljive telefonske poruke koje su Brend i voditelj Džonatan Ros emitovali na BBC Radiju 2 udaljile od bake i djeda na čak osam godina.

"Pravda je zadovoljena, ali osećam duboko razočaranje"

Intervju Džordžine Bejli usledio je nakon što je 51-godišnji Rasel 5.novembra proglašen krivim na sudu u Sautvorku u Londonu za jedno silovanje i tri se*sualna napada nad četiri žene.

Suđenje je trajalo četiri nedjelje i obuhvatilo ukupno sedam optužbi koje su se odnosile na događaje iz perioda od 1999. do 2009. godine. Brend je oslobođen još dvije optužbe za silovanje i jedne za pokušaj nepristojnog napada. Nakon presude, sudija je naredio da ostane u pritvoru, do izricanja presude koje je bilo danas i tokom kojeg je nazvan predatorom.

"Veoma sam tužna i razočarana u njega. Rasel Brend je zavisnik od intimnih odnosa, ozbiljno je bolestan", izjavila je njegova bivša devojka.

"Ruined her life" He GAVE her the 5 mins of FAME she so desperately wanted!Why do think she called her dance troupe "The Satanic Sluts"? — Dr. Shadrach (@shadrach_shad)November 7, 2026

Džordžina Bejli smatra da joj lično iskustvo sa zavisnošću i oporavkom omogućava da drugačije sagleda određena ponašanja svog bivšeg partnera. Kako je objasnila, tokom sopstvenog liječenja od zavisnosti od alkohola i droga upoznala se sa pojmom premještanja zavisnosti. Riječ je o situaciji u kojoj osoba prestane da koristi jednu supstancu, ali zavisnost zamjeni drugim kompulzivnim ponašanjem.

"Kada sam ušla u program odvikavanja od droga i alkohola, naučila sam za nešto što se zove premiještanje zavisnosti. Prestaneš da koristiš jednu supstancu i zavisnost zamijeniš ponašanjem", rekla je.

Jasno je naglasila da ga opisivanje kao zavisnika ni na koji način ne opravdava za krivična djela za koja je proglašen krivim.

Upoznala ga kad je imala 21 godinu

Džordžina Bejli imala je samo 21 godinu kada je upoznala Rasela Brenda.

U to vrijeme radila je kao izvođačica u burlesknom plesnom ansamblu pod nazivom "Satanske kučke", dok je Brend bio na vrhuncu profesionalnog uspjeha. Prema njenim riječima, komičar je počeo da je osvaja gotovo odmah nakon upoznavanja, a ubrzo su započeli povremenu ljubavnu vezu. Njihov odnos trajao je, sa prekidima, oko godinu i po do dvije.

"U suštini smo se viđali uglavnom zbog se*sa. Bila je to vrlo opuštena veza. Ali tokom tih godinu i po ili dvije mislim da smo zaista počeli da se sviđamo jedno drugom. Mada sam ga vjerovatno ja voljela više nego on mene", priznala je.

Nije imala iluzija da je jedina žena u njegovom životu:

"Imao je mnogo žena i znala sam to. Nikada nisam sumnjala da sam samo jedna od mnogih, ali tada me to nije previše uznemiravalo."

Poziv dedi izazvao nacionalni skandal

2008. godine privatna veza Džordžine Bejli sa Raselom Brendom iznenada se našla u centru jednog od najvećih skandala u istoriji Bi-Bi-Sija. Brend i takođe poznati voditelj Džonatan Ros učestvovali su u emisiji na Bi-Bi-Si Radiju 2 kada su odlučili da pozovu Endrua Saksa, djeda Džordžine Bejli. Saks je bio veoma voljen u Britaniji zahvaljujući ulozi Manuela u humorističkoj seriji "Faulti tauers".

Dvojica voditelja prvobitno su željela da sa njim obave telefonski intervju. Kada se nije javio, ostavili su mu četiri poruke na telefonskoj sekretarici. Njihov sadržaj, međutim, nije imao nikakve veze sa intervjuom. Ros je u jednoj od poruka viknuo da je Brend imao intimni odnos sa unukom glumca. U drugoj poruci Brend je pokušao da predstavi njihovu vezu kao uzajamnu, istovremeno praveći vulgarne igre riječi i tvrdeći da je zaprosio Bejli.

Ona se tog perioda sjeća kao trenutka kada joj se život zauvijek promijenio.

Vidi opis "On je ozbiljno bolestan": Bivša djevojka raspalila po Raselu Brendu poslije presude, otkrila da je zavisnik od odnosa Rasel Brend se šali o silovanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: X printscreen / Tucker Carlson Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube / New York Post Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Russell Brand Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Russell Brand Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Rasel je imao veoma poznatu emisiju na Radiju 2. Karijera mu je išla odlično. Postao je prijatelj sa Džonatanom Rosom i odlučili su da bi bilo jako smiješno da pozovu mog djeda, Endrua Saksa, da mu uzmu intervju."

Kada nisu uspjeli da razgovaraju sa njim, kako je opisala, ostavili su mu "najvulgarniju poruku na svijetu".

Incident je ostao poznat kao "Saksgejt" i izazvao je ogromnu javnu osudu. Prve nedjelje nakon emitovanja emisije Bi-Bi-Si je primio samo dvije žalbe. Međutim, kada je list "Mejl on Sandej" otkrio slučaj i uslijedilo opširno izvještavanje britanskih medija, broj žalbi skočio je na čak 44.790. Posebno je bilo zapaženo to što je emisija bila unaprijed snimljena, ali nijedan član produkcije nije na vrijeme primjetio uvredljiv sadržaj poruka. Takođe, nijedan visoki urednik Bi-Bi-Sija nije preslušao emisiju prije emitovanja.

Slučaj je doveo do ostavke Rasela Brenda, šefice Radija 2 Lesli Daglas i Dejva Barbera, odgovornog za poštovanje pravila emitovanja. Džonatan Ros suspendovan je na tri mjeseca bez plate. Istovremeno, britanski regulator komunikacija Ofkom izrekao je Bi-Bi-Siju kaznu od 150.000 funti, ocjenjujući da je emitovanje poruka bilo neopravdano uvredljivo, ponižavajuće i omalovažavajuće.

Za Džordžinu Bejli, međutim, sankcije odgovornima nisu mogle da ponište štetu koja je već bila učinjena.

"Nijedna djevojka ne želi da njeni baka i deka čuju tako nešto, a kamoli cijeli svijet. Ko želi da mu baka i deka znaju šta radi u krevetu? To je bio trenutak koji je promijenio živote svih uključenih. Javno su me osramotili zbog mog intimnog života. To je bilo zastrašivanje mog djeda. Čak i da sam bila najveća prostitutka na svijetu, ne bi bilo važno. I dalje bi to bilo zastrašivanje", ispričala je Džordžina.

(Žena, MONDO)