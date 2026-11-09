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Policiji naloženo da ispita navode o otmici Bake Praseta: Oglasilo se VJT

Policiji naloženo da ispita navode o otmici Bake Praseta: Oglasilo se VJT

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Više javno tužilaštvo naložilo je policiji hitnu istragu zbog tvrdnji da su jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, odvela maskirana lica. Zvanične potvrde o tome još nema.

Policiji naloženo da ispita navode o otmici Bake Praseta: Oglasilo se VJT Izvor: MONDO

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno ispita navode o navodnom odvođenju jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, od strane maskiranih lica.

Kako je za medije rečeno u Višem javnom tužilaštvu, policiji je naloženo da izvrši terenske provjere i preduzme druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile okolnosti ovog slučaja.

Reakcija tužilaštva uslijedila je nakon što su se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavile informacije da su Ilića odvela maskirana lica, kao i objave na njegovim profilima u kojima se navodi da se ne zna gdje je, niti šta se dogodilo s njim.

Za sada nema zvanične potvrde da je Ilić zaista odveden ili uhapšen.

(Nova/MONDO)

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Baka Prase otmica

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