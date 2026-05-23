logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podignuta optužnica za paljenje automobila Bake Praseta: Tražio 40.000€ mjesečno, pa zapalio vozilo od 500.000

Podignuta optužnica za paljenje automobila Bake Praseta: Tražio 40.000€ mjesečno, pa zapalio vozilo od 500.000

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Da bi dokazao ozbiljnost prijetnji, Zoran R. je 16. februara namjerno zapalio automobil Bake Praseta.

Podignuta optužnica za paljenje automobila Bake Praseta Izvor: Youtube printscreen / BakaPrase/Kurir/Ljilja Stanišić/MONDO/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (22) zbog postojanja opravdane sumnje da je u namjeri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, prijetnjama pokušao da iznudi novac, najmanje 40.000 evra mjesečno od Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, čiji je automobil namjerno zapalio 16. februara 2026. godine.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelo Izazivanje opšte opasnosti.

Pogledajte slike zapaljenog automobila:

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor.

Postoji opravdana sumnja da je Zoran R. u namjeri da iznudi od oštećenog najmanje 40.000 evra na mjesečnom nivou, radi pružanja usluge zaštite od "vračarskog klana" na koji se pozivao, prijetio oštećenom mogućim posljedicama, koristeći takođe detalje iz privatnog života oštećenog, koji su javno objavljeni zbog prirode njegovog posla.

To je radio po nalogu A.A. (protiv kojeg se vodi drugi postupak) koji se raspitivao i pozivao na oštećenog u restoranu "Babaroga".

Oštećeni Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je javno odbio usluge navodne zaštite jer nije želio nikakva posla sa njima.

Usljed toga je Zoran R. 16. februara oko 3:24 časova na parkingu zgrade u kojoj živi Baka Prase namjerno izazvao požar na njegovom vozilu, polivši ga i zapaljivom tečnošću i zapalivši, na koji način je želeo da pokaže ozbiljnost prijetnje i svoju namjeru za iznuđivanjem novca, stoji u saopštenju.

(Blic, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Baka Prase

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA