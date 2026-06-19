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"Zajedno smo vukli kokain": Poznati jutjuber javno optužio Baku Praseta za korišćenje narkotika

"Zajedno smo vukli kokain": Poznati jutjuber javno optužio Baku Praseta za korišćenje narkotika

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jutjuber Luka Bojović Luks iznio je niz optužbi na račun bivšeg prijatelja Bogdana Ilića.

Luka Bojović optužio Baku Praseta za korištenje droge Izvor: printscreen/youtube/ Lux27/Kipperbalkana

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prasenašao se u središtu novog skandala, nakon što je njegov nekada blizak prijatelj i kolega, jutjuber Luka Bojović Luks, iznio teške tvrdnje da su konzumirali narkotike zajedno. 

Sve se desilo tokom jednog lajva, kada je Bojović iznio javno detalje druženja: 

"Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate!", iznio je šok optužbe Luks na račun Bake Praseta u svom lajvu.

Baka Prase se za sada nije oglašavao, te ostaje da vidimo da li će uslijediti reakcija ili će slučaj prepustiti advokatima. 

(Blic.rs/MONDO)

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Tagovi

Baka Prase droga jutjuberi

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