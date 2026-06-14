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Baka Prase u šoku pokazao kolika je šteta na njegovom autu od 700.000 evra

Baka Prase u šoku pokazao kolika je šteta na njegovom autu od 700.000 evra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Jutjuber Baka Prase progovorio je o oštećenju svog automobila od 700.000 evra tokom foliranja.

Baka Prase podijelio snimak oštećenog poršea Izvor: TikTok

Jutjuber Baka Prase objasnio je kako je njegov Porsche od 700.000 evra oštećen priliko stavljanja folija, zbog čega su strane krenule da mu ispadaju plastike, a prozori se ne zatvaraju jednako.

Baka koji je nedavno boravio u Monaku, gdje je noć u hotelu plaćao 8.000 evra, pri povratku sa putovanja otkrio je da ima problema sa svojima automobilom od 700.000 evra.

On je putem svog lajva otkrio kako su radnici pri stavljanju folije na automobil pogrešno vraćali dijelove zbog čega su krenule da mu ispadaju plastike.

"Auto je napravljen bez greške, ali onda sam ga ja poslao na farbanje i onda na foliranje, a Mansory ne radi folije. Onda kada su ljudi stavljali zaštitne folije, skidali su sve da bi to dobro napravili. Onda su raz*ebali sve, a to su prozori i migavci, objasnio je on.

Baka je zatim odvezao svoj automobil kod majstora kako bi se ove poteškoće riješile, a tada je snimio šta sve na automobilu trenutno ne valja.

On je snimio polomljene plastike, odnosno migavce, a zatim i prozore na automobilu koji se ne zatvaraju pravilno.

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Baka Prase auto šteta

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