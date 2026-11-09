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Tužilaštvo demantuje hapšenje Bake Praseta, njegov tim tvrdi: Priveden je zbog Alta banke

Tužilaštvo demantuje hapšenje Bake Praseta, njegov tim tvrdi: Priveden je zbog Alta banke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo da Baka Prase nije bio priveden i najavilo je krivičnu prijavu.

Baka Prase izmislio hapšenje: Tužilaštvo najavilo krivičnu prijavu Izvor: Instagram/bakaprase

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) najavilo je krivičnu prijavu protiv Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zbog izmišljanja da je danas priveden. Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prenosimo u cjelosti.

"Nakon izvršenih provjera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži 'Instagram' na profilu 'bakaprase' o 'odvođenju B.I. od strane maskiranih lica', te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa 'Alta bankom', Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je riječ o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima 'klip' koji će objaviti na svom youtube kanalu. Međutim, imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom instagram profilu B.I. širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podnijeta krivična prijava Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog djela Izazivanje panike i nereda", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, tim Bake Praseta je tvrdio jutros da je on priveden u ranim jutarnjim časovima. Naveli su u prvoj objavi da imaju fotografiju sa sigurnosnih kamera na kojima se vide maskirana lica koja upadaju u stan i odvode ga.

Nakon toga iz njegovog tima su se oglasili ponovo, a sada tvrde da je advokat dobio odgovor te da je Baka Prase priveden zbog povezanosti sa slučajem Alta Banka..

"Bogdan je priveden i biće zadržan 48 sati. Navodno je povezan sa slučajem Alta Banke. Sumnja se da je prao novac za Alta Banku i Davora Macuru. Mi se nadamo da svi znate da je ovo obična laž i da se Bogdan nikada nije bavio ilegalnim poslovima i radnjama", naveli su oni u objavi.

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