Pacovi, buđ i narkotici: U kakvim uslovima Rasel Brend čeka presudu?

Rasel Brend se suočava sa surovim uslovima u londonskom zatvoru Vandsvort.

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Glumac Rasel Brend (51) suočava se sa surovom realnošću iza rešetaka u ozloglašenom londonskom zatvoru Vandsvort, gdje čeka izricanje presude nakon što je proglašen krivim za silovanje i s*ksualne napade.

Zvanični izvještaji nezavisnih nadzornih tijela opisuju uslove unutar ove ustanove kao "nehumane". Zatvor iz viktorijanskog doba radi na čak 163 odsto kapaciteta i umjesto predviđena 894 zatvorenika, u njemu trenutno boravi njih 1.457. Dvojica muškaraca redovno dijele tijesne samice sa polomljenim prozorima i uništenim namještajem, a propali podovi omogućavaju nesmetano kretanje buba i pacova.

Zatvorenici su nerijetko zaključani i do 22 sata dnevno, tuševi su nehigijenski i u buđi, a zimi često nema grijanja dok ljeti temperature prelaze 35 stepeni.

Nasilje i zloupotreba narkotika su svakodnevica. Tokom prethodnog perioda zabilježeno je više od 900 napada na zatvorenike i osoblje, gotovo 1.000 slučajeva samopovređivanja, kao i deset smrtnih slučajeva, od kojih šest samoubistava. Droga i miris marihuane prisutni su u cijeloj zgradi, a uprava redovno plijeni stotine paketa narkotika i alkohola.

Rigorozna pravila važiće i za Brendovu porodicu ukoliko odluči da ga posjeti. Detaljan pretres i bezbjednosne provjere, uključujući pse tragače, prolaziće svi posjetioci, bez izuzetka i za njegovog jednogodišnjeg sina. Na snazi je i strog kodeks oblačenja, pa je zabranjen ulazak u kratkoj ili pocijepanoj odjeći, majicama sa dekolteom, uz obavezno skidanje satova, kapa i nakita.

Podsjetimo, glumac je tokom čitavog suđenja negirao sve optužbe i tvrdio da nije kriv. Izricanje presude zakazano je za ponedeljak, a pravni stručnjaci procjenjuju da bi Brend mogao da dobije između osam i devet godina zatvora.

(Mondo.rs)