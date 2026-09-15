Nakon oštrih kritika sportistkinja zbog golišave reklame za kladionicu, Sidni Svini je odgovorila bez riječi objavivši fotografije nagih sportskih zvijezda.
Sidni Sviniponovo je uspjela da izazove buru na društvenim mrežama. Zvijezda serije „Euforija“ našla se u centru pažnje zbog nove kampanje za američku platformu Novig, koja se bavi sportskim predviđanjima, a reklama je gotovo odmah podijelila javnost.
Pogledajte u galeriji gole fotografije glumice za sportsku kladionicu:
Sidni Svini odgovorila na žestoke kritike sportistkinja: Bez ijedne riječi ućutkala sve
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig
Glumica se u kampanji pojavljuje naga, dok dijelove tijela prekriva sportskom opremom. U jednom kadru grudi zaklanja loptama za američki fudbal, u drugom sjedi na košarkaškom obruču, a pojavljuje se i sa hokejaškom maskom, bejzbol kacigom, dresom i drugom sportskom opremom.
Kampanja je za svega nekoliko dana izazvala veliki broj reakcija, a dio kritika stigao je i od profesionalnih sportistkinja koje su ocijenile da takav koncept dodatno seksualizuje žene u sportu.
Odgovorila bez objašnjenja
Svini, međutim, nije ulazila u raspravu niti je objavila saopštenje kojim bi pravdala svoju odluku.
Umjesto toga, odgovorila je fotografijama.
SHE REALLY DIDN’T NEED TO SAY A WORD.— ProfeshTalk (@ProfeshTalk)September 15, 2026
Sydney Sweeney just posted these ESPN Body Issue shots after the backlash.
Now the comparison is getting interesting.pic.twitter.com/QSYGswh4dR
Na Instagram pričama podijelila je naslovnice i fotografije poznatih sportista koji su tokom godina takođe pozirali nagi ili gotovo nagi za sportske magazine i kampanje.
Među njima su bile Serena Vilijams, Ronda Rauzi, Su Bird, Megan Rapino i Karolina Voznijacki, ali i muške sportske zvijezde poput Majlsa Gereta, Roba Gronkovskog, Karla-Entonija Taunsa i Džejsona Kelsija.
Kritikovali je i sportisti
Među onima koji su javno kritikovali kampanju našle su se i poznate sportistkinje, koje su poručile da bi sport trebalo da bude predstavljen kroz snagu, disciplinu i rezultate, a ne kroz seksualizovane slike.
Britanska atletičarka Ejmi Hant javno je odgovorila na kampanju porukom da upravo profesionalne sportistkinje pokazuju kako „žene u sportu izgledaju“, dok su slične stavove iznijele i druge olimpijke i profesionalne sportistkinje.