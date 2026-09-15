Nakon oštrih kritika sportistkinja zbog golišave reklame za kladionicu, Sidni Svini je odgovorila bez riječi objavivši fotografije nagih sportskih zvijezda.

Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Sidni Sviniponovo je uspjela da izazove buru na društvenim mrežama. Zvijezda serije „Euforija“ našla se u centru pažnje zbog nove kampanje za američku platformu Novig, koja se bavi sportskim predviđanjima, a reklama je gotovo odmah podijelila javnost.

Pogledajte u galeriji gole fotografije glumice za sportsku kladionicu:

Vidi opis Sidni Svini odgovorila na žestoke kritike sportistkinja: Bez ijedne riječi ućutkala sve Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Glumica se u kampanji pojavljuje naga, dok dijelove tijela prekriva sportskom opremom. U jednom kadru grudi zaklanja loptama za američki fudbal, u drugom sjedi na košarkaškom obruču, a pojavljuje se i sa hokejaškom maskom, bejzbol kacigom, dresom i drugom sportskom opremom.

Kampanja je za svega nekoliko dana izazvala veliki broj reakcija, a dio kritika stigao je i od profesionalnih sportistkinja koje su ocijenile da takav koncept dodatno seksualizuje žene u sportu.

Odgovorila bez objašnjenja

Svini, međutim, nije ulazila u raspravu niti je objavila saopštenje kojim bi pravdala svoju odluku.

Umjesto toga, odgovorila je fotografijama.

SHE REALLY DIDN’T NEED TO SAY A WORD.

Sydney Sweeney just posted these ESPN Body Issue shots after the backlash.

Now the comparison is getting interesting.pic.twitter.com/QSYGswh4dR — ProfeshTalk (@ProfeshTalk)September 15, 2026

Na Instagram pričama podijelila je naslovnice i fotografije poznatih sportista koji su tokom godina takođe pozirali nagi ili gotovo nagi za sportske magazine i kampanje.

Među njima su bile Serena Vilijams, Ronda Rauzi, Su Bird, Megan Rapino i Karolina Voznijacki, ali i muške sportske zvijezde poput Majlsa Gereta, Roba Gronkovskog, Karla-Entonija Taunsa i Džejsona Kelsija.

Kritikovali je i sportisti

Među onima koji su javno kritikovali kampanju našle su se i poznate sportistkinje, koje su poručile da bi sport trebalo da bude predstavljen kroz snagu, disciplinu i rezultate, a ne kroz seksualizovane slike.

Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig

Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Britanska atletičarka Ejmi Hant javno je odgovorila na kampanju porukom da upravo profesionalne sportistkinje pokazuju kako „žene u sportu izgledaju“, dok su slične stavove iznijele i druge olimpijke i profesionalne sportistkinje.