Nikola Lončar: "Motli? Gori ne može da bude"

Nikola Lončar je analizirao igru Crvene zvezde, a posebno se osvrnuo na partiju Džonatana Motlija

Izvor: Arena sport/MN Press

"Utakmica je bila dobra, obećavala je prije početka da ćemo vidjeti kvalitetnu košarku. Zvezda je nažalost izgubila, od početka je bila ispod svog nivoa. Nisu imali rješenje za Valančijunasa, bilo je dosta iznenađenja, makar za mene, kad je u pitanju odbrana. Nijednog trenutka nisu uspjeli da ga zaustave. Nisu ni pomagali na njemu, znamo da nije dobar dodavač, ali nisu pokušavali da ga udvoje", započeo je Nikola Lončar u studiju Arene sport.

Žalgiris svakako važi za jedan od timova koji ima najveće ambicije u novoj sezoni. Dolazak Jonasa Valančijunasa to i naglašava, ali i Crvena zvezda ima svoje adute. Centar Džonatan Motli viđen je kao najzvučnije ime prelaznog roka na Malom Kalemegdanu, ali je utakmica protiv litvanskog kluba bacila sjenku na njegovu igru.

"Motli nije bio na svom nivou, generalno mislim da je igrač koji je u padu posljednjih nekoliko godina. Nadamo se da će biti bolji igrač, ne može da bude gori od ovog meča", bio je jasan Nikola Lončar.

Šta je rekao Lončar o ostalim igračima?

Nikola Lončar je posebno istakao igru Krisa Džounsa, ali koji je za vrlo kratko vrijeme na terenu dokazao da će biti važan dio crveno-bijelog tima.

"Džouns je bio dobar, ali je imao malu minutažu, začuđujuće da igrač koji je za 19 minuta imao 15 poena, Zvezda je imala dosta dobrih situacija kad je on bio na terenu. Međutim, Najdžel Vilijams-Gos, Edvards u drugom poluvremenu, Edvards, Tubelis... sve su to igrači koji su iskusni, kvalitetni, mislim da će Žalgiris biti 50, 60 posto kvalitetniji", zaključio je Nikola Lončar.