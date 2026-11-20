Partizan dočekuje Bešiktaš u Evroligi, ali bez Lamara Stivensa zbog povrede. Očekuje se teška utakmica za crno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Partizan u 20.45 dočekuje Bešiktaš u 13. kolu Evrolige u dvorani Aleksandar Nikolić, ali će tim Đoana Penjaroje imati veliki problem. Biće ovo još jedna utakmica u kojoj crno-bijeli ne mogu da računaju na Lamara Stivensa.

Vidi opis Veliki problem za Partizan pred Bešiktaš: Crno-bijeli ostali bez važnog igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Bivši košarkaš Pariza, koji je u međuvremenu postao sve važniji za Partizan, ponovo neće moći da pomogne timu. Stivens se ponovo povrijedio i kako Sport klub prenosi, Partizan igra oslabljen protiv tima Dušana Alimpijevića. Amerikanac je povrijedio list, a nakon što je izostao iz ekipe zbog povrede šake - kad su crno-bijeli igrali protiv Bajerna i Real Madrida.

Lamar Stivens je prethodno propustio i meč protiv Baskonije, ali se tada oporavljao od bolesti. Ovo će biti još jedan peh za crno-bijele, pošto je Stivens postao važan dio rotacije. U aktuelnoj sezoni je odigrao devet evroligaških mečeva i prosječno bilježio 10,2 poena, a imao je i skoro pet skokova za 21,2 minuta na parketu.

S obzirom na to da su na treninzima Partizana viđeni i igrači koji su u fazi oporavka od povreda ili su oporavljeni, ostaje nada da ćemo ih vidjeti na terenu u bivšem Pioniru. Ispred svih, važan je povratak centra Kevarijusa Hejsa, dok situacija sa Derekom Vilisom još nije najjasnija. Naravno, ne očekuje se i povratak Itana Tompsona koji je nedavno u nezgodnom padu povrijedio kuk.

Šta čeka Partizan?

Partizan je prvi meč u duplom kolu Evrolige izgubio - na domaćem terenu od ekipe Valensije. Sad pred sobom ima tim Dušana Alimpijevića koji je bio bolji od Real Madrida u Istanbulu. Ipak, jasno je da, iako je Bešiktaš imao jedan dan odmora manje u odnosu na domaćina, u Pioniru ćemo gledati izuzetno težak evroligaški meč, posebno jer su oba tima izjednačena na tabeli.

"Očekuje nas teška utakmica. Bešiktaš igra veoma dobro, posebno na gostovanjima", rekao je Penjaroja: "Ostvarili su četiri pobjede na gostujućem terenu do sada u Evroligi, a nedavno su odigrali veoma dobru utakmicu protiv Real Madrida kod kuće. Zaista su igrali odlično i ostvarili pobjedu. Imaju dobar tim, dobrog trenera i važne igrače sa velikim iskustvom u Evroligi. Mislim da su veoma čvrsta i opasna ekipa koja može da odgovori na različite situacije u igri", zaključio je trener Partizana.