Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke propustiće i meč sa Barselonom u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke neće igrati ni na meču Crvene zvezde sa Barselonom! Nakon što je propustio prethodni duel u Evroligi protiv Olimpije iz Milana, i sada je ostao u Beogradu. Krilni centar iz Nigerije je, prema dostupnim informacijama, ponovo van tima zbog "razloga privatne prirode", zbog čega je propustio i prethodni meč.

Moneke ove sezone prosječno bilježi 9,6 poena, 4,6 skokova i 1,6 asistencija uz 0,7 ukradenih lopti po meču, ali imao je nekoliko nesmotrenih poteza na utakmicama poslije kojih je Crvena zvezda imala problema.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Vidi opis Čima Moneke opet ostao u Beogradu, ne igra protiv Barselone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon poraza od Olimpije iz Milana prvi čovjek struke Crvene zvezde Ibon Navaro odgovarao je na pitanja vezana za odsutne igrače. Objasnio je da je Džared Batler bio bolestan, a da je Moneke imao privatne probleme.

"Znate, igrači su osobe i imaju kao i vi i ja, imaju određene probleme. Čima je poseban igrač, važan je za nas. Uvijek nam je dosta pozitivne energije donosio, dobre vibracije. Važan je, potrebno je da bude dobro. Pokušao je, ali mora da popravi neke stvari da bi nam donio tu energiju", zaključio je Navaro.

Kada je posljednji put igrao?

Posljednja utakmica Crvene zvezde na kojoj smo videli Monekea je meč sa Cedevita Olimpijom u ABA ligi. Imao je tada jedan sukob sa rivalima Moneke, djelovao je nervozno, a za 14 minuta na terenu upisao je 7 poena i imao je 4 skoka. Prije toga je u Evroligi protiv Reala za 18 minuta imao 3 poena, 3 asistencije i 5 skokova.

(MONDO)

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