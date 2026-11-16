Čima Moneke neće putovati sa Zvezdom na gostovanje Armaniju, odlukom trenera Ibona Navara

Izvor: MN PRESS

Krilni košarkaš Zvezde Čima Moneke neće putovati sa ekipom na gostovanje Armaniju u utorak, objavio je "Mozzart sport". On nije povrijeđen, već će ostati u Srbiji odlukom trenera Ibona Navara.

Uprkos nekoliko "bljeskova" i zapaženih partija ove sezone, Moneke u posljednjim utakmicama nije uspio da napravi razliku, a povrh toga je pokazao i nervozu u duelu protiv Cedevita Olimpije u nedjelju. Tada je u hali "Pionir" ušao u klinč sa košarkašem slovenačkog tima Džordanom Gejnijem, koga je ščepao za dres i dobio tehničku.

Pogledajte 00:38 Čima Moneke uhvatio Džordana Gejnija za dres Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Zvezda će gostovati Armaniju, posljednjeplasiranom timu tabele Evrolige, u utorak od 20.30 časova. Trener Navaro je uoči odlaska ekipe u Italiju otkrio samo djelimično svoj plan, poručivši da neće voditi u Italiju centra Džonatana Motlija, jer on nije u stanju da igra. Sa druge strane, povrijeđeni David Kramer će biti u timu uprkos prelomu nosa.

O Monekeu tom prilikom Španac ništa nije rekao, poslušajte i pogledajte: