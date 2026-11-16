Ibon Navaro: "Svi mogu, osim Motlija"

Ibon Navaro otkriva da će Zvezda u Milanu igrati bez Džonatana Motlija, dok su ostali igrači spremni za duel protiv Armanija.
KK Crvena zvezda gostuje u utorak posljednjeplasiranom timu Evrolige Armaniju (1-10) i na taj put odlazi bez samo jednog igrača - centra Džonatana Motlija.
"Krameru je slomljen nos, ali konkuriše za tim. Izuzev Džonatana Motlija, svi su u stanju da putuju", rekao je trener Ibon Navaro.
Motli već nedjeljama nije dio takmičarskog tima, a i kada jeste - daleko je od prvog plana. Od lošeg početka sezone u crveno-bijelom u uvodna tri kola nastupio je samo jednom, u završnici utakmice protiv Bajerna, kada ga je podržala čitava Beogradska arena.
Koloko došao i razmrdao cijeli tim
Sa druge strane, primarnu ulogu u Zvezdinom reketu preuzeo je novajlija crveno-bijelih, NBA pojačanje Kristijan Koloko i odmah počeo da opravdava velika očekivanja. To svakako otežava i Motlijevu poziciju.
"Taj potpis nam je možda i promijenio sezonu. Stvarno nije lako poentirati pored njega, jer stoji u sredini reketa. Neće možda zalijepiti i lupiti rampu svaki put, ali će promijeniti šut. Nije to kao da uđeš protiv mene u reket. Čovjek ima raspon ruku preko 230 centimetara. Kad skoči, napravi zid ispred koša. Mnogo je lakše nama bekovima, možemo da budemo agresivniji na šutu, guramo ljude unutra na njega. Prije duplog kola je odradio samo jedan trening i pohvatao sve. Nisam u karijeri vidio da se neko brže uklopio u tim od tog čovjeka", rekao je kapiten Zvezde Ognjen Dobrić o Motliju za "Sportski žurnal".
Duel Armani - Zvezda zakazan je za utorak u 20.30 časova.