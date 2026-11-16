Ibon Navaro: "Svi mogu, osim Motlija"

Ibon Navaro otkriva da će Zvezda u Milanu igrati bez Džonatana Motlija, dok su ostali igrači spremni za duel protiv Armanija.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda gostuje u utorak posljednjeplasiranom timu Evrolige Armaniju (1-10) i na taj put odlazi bez samo jednog igrača - centra Džonatana Motlija.

"Krameru je slomljen nos, ali konkuriše za tim. Izuzev Džonatana Motlija, svi su u stanju da putuju", rekao je trener Ibon Navaro.

Motli već nedjeljama nije dio takmičarskog tima, a i kada jeste - daleko je od prvog plana. Od lošeg početka sezone u crveno-bijelom u uvodna tri kola nastupio je samo jednom, u završnici utakmice protiv Bajerna, kada ga je podržala čitava Beogradska arena.

Koloko došao i razmrdao cijeli tim

Pogledajte 03:19 Ibon Navaro daje izjavu na treningu Zvezde Izvor: Tačno/Jakov Deranić Izvor: Tačno/Jakov Deranić

Sa druge strane, primarnu ulogu u Zvezdinom reketu preuzeo je novajlija crveno-bijelih, NBA pojačanje Kristijan Koloko i odmah počeo da opravdava velika očekivanja. To svakako otežava i Motlijevu poziciju.

"Taj pot­pis nam je mo­žda i pro­mi­je­nio se­zo­nu. Stvar­no ni­je la­ko poentirati po­red nje­ga, jer sto­ji u sre­di­ni re­ke­ta. Ne­će mo­žda za­li­je­pi­ti i lupi­ti ram­pu sva­ki put, ali će pro­mi­je­ni­ti šut. Ni­je to kao da uđeš pro­tiv me­ne u re­ket. Čo­vjek ima ra­spon ru­ku pre­ko 230 cen­ti­me­ta­ra. Kad sko­či, na­pra­vi zid is­pred ko­ša. Mno­go je lak­še na­ma be­ko­vi­ma, mo­že­mo da bu­de­mo agre­siv­ni­ji na šu­tu, gu­ra­mo lju­de unu­tra na nje­ga. Pri­je du­plog ko­la je od­ra­dio sa­mo je­dan tre­ning i po­hva­tao sve. Ni­sam u ka­ri­je­ri vi­dio da se ne­ko br­že uklo­pio u tim od tog čo­vje­ka", rekao je kapiten Zvezde Ognjen Dobrić o Motliju za "Sportski žurnal".

Duel Armani - Zvezda zakazan je za utorak u 20.30 časova.