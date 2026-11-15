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Ibon Navaro saopštio loše vijesti: "U bolnici je"

Ibon Navaro saopštio loše vijesti: "U bolnici je"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro je govorio na konferenciji za medije poslije pobijede protiv Cedevita Olimpije.

David Kramer slomio nos Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro imao je loše vijesti poslije pobjede protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi. Igrač crveno-bijelih David Kramer je slomio nos i nalazi se u bolnici.

Španski stručnjak je istakao važnost trijumfa nakon teškog poraza u Madridu i dao kratku analizu utakmice u Pioniru.

"Čestitam timu na jako važnoj i teškoj pobjedi nakon ove nedjelje. Mislim da je naš pristup bio dobar, izgubili smo koncentraciju na kraju prve četvrtine. Kontrolisali smo defanzivni skok. Mislim da smo odigrali dobru treću četvrtinu, osim nekoliko poteza, namjeran faul Đurišiću. U jednom momentu su izgubili koncentraciju, bilo je nekoliko sudijskih odluka. Morali smo da pokažemo da smo imuni na ove stvari. U posljednjoj dionici je nekoliko igrača odigralo dobro. Igrali smo protiv dobrog tima, dobrog trenera i ovo je jako važna pobjeda", rekao je Navaro.

Svih 11 igrača koji su nastupali su postigli koševe, koliko je to bitno njemu kao treneru?

"Jako je važno da svako od igrača doprinese timu. Naravno da me to raduje."

Koliko je važno da se dobije ovakva utakmica pred duplo kolo u Evroligi?

"Broj izgubljenih lopti u Madridu i broj izgubljenih lopti danas protiv tako dobrog defanzivnog tima je dobra priprema za sve što dolazi, a prvo za Milano."

Na kraju konferencije je otkrio da je David Kramer završio u bolnici.

"Mislim da je Kremeru slomljen nos, u bolnici je", zaključio je Navaro.

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Tagovi

KK Crvena zvezda David Kramer Ibon Navaro

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