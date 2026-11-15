Tundži Avodžobi vodi najvažniju utakmicu, podrška stiže sa svih strana.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezdeTundži Avodžobi nalazi se u jako teškom zdravstvenom stanju. Tim povodom su se saopštenjem oglasili sa Malog Kalemegdana.

"Sa velikom tugom i zabrinutošću KK Crvena zvezda primio je vijest da se naš nekadašnji prvotimac i ljubimac navijača Tundži Avodžobi nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Vidi opis Crvena zvezda se oglasila o Tundžiju Avodžobiju: "Njegova borba traje godinama, izdrži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Njegova borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima traje već godinama. Nakon problema sa srcem, zbog kojih je morao da bude operisan, kao i problema sa bubrezima, Tundži je doživio i moždani udar.

KK Crvena zvezda ovim putem šalje iskrenu podršku svom nekadašnjem košarkašu i velikom ljubimcu crveno-bijelih navijača, uz želju da iz ove, najvažnije životne borbe, izađe kao pobjednik! Izdrži, Tundži! Crveno-bijela porodica je uz tebe", navodi se u saopštenju crveno-bijelih.

Oglasio se i Hapoel

"Cijela porodica Hapoela iz Jerusalima šalje veliki zagrljaj i želje za brz oporavak Tundžiju Avodžobiju, jednom od junaka našeg istorijskog osvajanja ULEB kupa 2004, koji se ovih dana suočava sa teškim zdravstvenim stanjem. Tundži, bio si i zauvijek ćeš ostati dio porodice Hapoela. Svi se molimo za tvoj oporavak i pružamo podršku tebi i tvojoj porodici u ovim teškim trenucima. Ostani jak, Tundži. Cijela porodica Hapoela moli se za tebe", navodi se.

Izvor: MN PRESS

Avodžobi je jedan od miljenika navijača Crvene zvezde, na Malom Kalemegdanu je igrao tokom 2005. godine, a nosio je još dresove Hapoel Jerusalima, Cibone, Union Olimpija, Hapoel Gilboe i još nekoliko evropskih klubova.