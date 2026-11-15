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Tundži Avodžobi u teškom zdravstvenom stanju: Bivši Zvezdin košarkaš vodi opaku borbu

Tundži Avodžobi u teškom zdravstvenom stanju: Bivši Zvezdin košarkaš vodi opaku borbu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tundži Avodžobi, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, suočava se sa teškim zdravstvenim problemima nakon moždanog udara.

Bivši košarkaš Crvene zvezde u teško zdravstvenom stanju Izvor: MN PRESS

Tundži Avodžobi (53), nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, nalazi se u veoma teškom zdravstvenom stanju nakon moždanog udara koji je doživio u julu. Njegova borba sa zdravstvenim problemima traje već godinama. Avodžobi je prethodno imao ozbiljne probleme sa srcem, zbog čega je operisan, dok su mu potom otkazali bubrezi. Zbog toga je duži period morao da ide na dijalizu.

Početak ove godine donio mu je nadu za oporavak, pošto mu je u januaru transplantiran bubreg. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je novi težak udarac - moždani udar nakon kojeg se njegovo zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo.

Izraelci navode da je nekadašnji košarkaš oko mjesec dana proveo na aparatima za održavanje života. Iako je sada skinut sa aparata, posljedice su i dalje veoma ozbiljne. Postoji bojazan da bi Avodžobi mogao da ostane bez mogućnosti da hoda ili da komunicira.

"Cijela porodica Hapoela iz Jerusalima šalje veliki zagrljaj i želje za brz oporavak Tundžiju Avodžobiju, jednom od junaka našeg istorijskog osvajanja ULEB kupa 2004, koji se ovih dana suočava sa teškim zdravstvenim stanjem. Tundži, bio si i zauvijek ćeš ostati dio porodice Hapoela. Svi se molimo za tvoj oporavak i pružamo podršku tebi i tvojoj porodici u ovim teškim trenucima. Ostani jak, Tundži. Cijela porodica Hapoela moli se za tebe", navodi se.

Vijest je posebno pogodila Hapoel iz Jerusalima, klub sa kojim je Avodžobi 2004. stigao do trofeja ULEB kupa. Iz izraelskog kluba oglasili su se povodom njegovog zdravstvenog stanja i pružili podršku nekadašnjem prvotimcu.

Avodžobi je tokom karijere nastupao i za Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio prije nego što je nastavio karijeru u drugim evropskim klubovima.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Tundži Avodžobi

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