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Kako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi? Po jednom segmentu pri vrhu, a po drugom pri dnu

Kako Zvezda i Partizan stoje u Evroligi? Po jednom segmentu pri vrhu, a po drugom pri dnu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan su poslije 11 kola u borbi za plej-of Evrolige, a evo kako stoje i kada je statistika u pitanju.

Kako Crvena zvezda i Partizan stoje statistički u Evroligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je doživjela ubjedljiv poraz od Reala u Madridu (105:84) i to je uticalo na najnovije statističke parametre kada je Evroliga u pitanju. Stranica "Clutch data" koja se bavi naprednom statistikom je objavila nove informacije za posljednjih osam kola (od 14. novembra do sada).

Prema toj statistici Crvena zvezda je pala na treće mjesto po Net rejtingu (razlika između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga) i sada je iza Reala i Olimpijakosa. Takođe, sada je druga po defanzivnom rejtingu, iza Olimpijakosa, a ispred Žalgirisa. Pred meč u Madridu je bila prva u obje spomenute kategorije.

Takođe, crveno-bijeli su na 11. mjestu kada je napadački rejting u pitanju i jasno je da se muče u ofanzivi. Što se vidi i po statistici, nalazi se na 16. mjestu po broju datih poena (83,3), po šutu iz igre je na 17. poziciji (45,2 odsto) i moraće na svemu tome da rade pred duplu evroligašku nedjelju u kojoj gostuje Armaniju i Barseloni.

Kako stoji Partizan?

Partizan je po istoj toj statistici na -3.6 trenutno, dok je Zvezda na +10.4. Crno-bijeli su među boljim timovima kada je u pitanju defanziva, nalaze se na petoj poziciji kada je odbrana u pitanju, ali se i oni muče u napadu.

Nalaze se na posljednjem 20. mjestu po broju datih poena (79.5), 15. su po broju ubačenih šuteva za dva (54 odsto), a 19. po broju datih trojki (31.3). Moraće to da poprave za mečeve sa Valensijom i Bešiktašom koje igraju u Beogradu. Za razliku od napada, u odbrani su mnogo bolji i trenutno su prvi po broju dozvoljenih poena rivala (77.7), imaju najmanje izgubljenih lopti (10.3) i četvrti su po ukradenim loptama (5.7).

Gdje su "vječiti" na tabeli

Poslije 11 odigranih kola Crvena zvezda i Partizan se bore za plej-of elitnog takmičenja. Crveno-bijeli su na skoru 7-4 i nalaze se na šestoj poziciji. Isti skor imaju i Real, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai.

Crno-bijeli su na 11. mjestu sa skorom 6-5 koliko ima i Hapoel, dok su sa po 5-6 iza Efes, Bešiktaš i Pariz.



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Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

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