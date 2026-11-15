Navaro poziva na oprez pred meč Zvezde u Pioniru: "Oni imaju sistem, nalaze se u dobroj seriji"

Ibon Navaro i Dejan Davidovac imaju dosta poštovanja prema ekipi Cedevita Olimpije pred meč u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je pred utakmicu osmog kola ABA lige da Cedevita Olimpija ima ekipu čija je okosnica dugo na okupu i dodao da crveno-bijeli sa maksimalnim respetkom pristupaju narednom meču. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće danas od 18.30 časova Cedevita Olimpiju u hali "Pionir".

"Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije, je da kako sezona odmiče igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim respektom pristupamo ovoj utakmici", rekao je Navaro, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac naveo je da crveno-bijeli dobro poznaju narednog protivnika.

"Promijenili su nekoliko igrača između dvije sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vrijeme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Zvezdan Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sitem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u hali", poručio je Davidovac.

Zvezda je vodeća na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobjeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija na četvrtom mjestu sa učinkom 4-2.

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