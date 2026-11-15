logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navaro poziva na oprez pred meč Zvezde u Pioniru: "Oni imaju sistem, nalaze se u dobroj seriji"

Navaro poziva na oprez pred meč Zvezde u Pioniru: "Oni imaju sistem, nalaze se u dobroj seriji"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ibon Navaro i Dejan Davidovac imaju dosta poštovanja prema ekipi Cedevita Olimpije pred meč u ABA ligi.

Navaro i Davidovac o utakmici Crvena zvezda Cedevita Olimpija Izvor: MN PRESS

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je pred utakmicu osmog kola ABA lige da Cedevita Olimpija ima ekipu čija je okosnica dugo na okupu i dodao da crveno-bijeli sa maksimalnim respetkom pristupaju narednom meču. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće danas od 18.30 časova Cedevita Olimpiju u hali "Pionir".

"Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije, je da kako sezona odmiče igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim respektom pristupamo ovoj utakmici", rekao je Navaro, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac naveo je da crveno-bijeli dobro poznaju narednog protivnika.

"Promijenili su nekoliko igrača između dvije sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vrijeme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Zvezdan Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sitem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u hali", poručio je Davidovac.

Zvezda je vodeća na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobjeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija na četvrtom mjestu sa učinkom 4-2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ibon Navaro Dejan Davidovac košarka KK Crvena zvezda ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC