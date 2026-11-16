Ti Džej Šorts, koji prošle godine nije uspio da se nametne u Panatinaikosu, sada stoji kao rani kandidat za MVP-a Evrolige. Blizu su i plejevi Partizana i Crvene zvezde, Karlik i Kris Džouns.

Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Sports/MN press

Zahuktala se sezona u Evroligi, a sada je već krenulo da se priča i o tome ko će ove sezone biti MVP. "Jurohups" je izbacio prvu top listu sa pet najvjerovatnijih kandidata za taj trofej. Iako na toj listi nema igrača Crvene zvezde i Partizana, ipak su pomenuti Kris Džouns iz Crvene zvezde i Karlik Džouns iz Partizana.

Oni su se našli među igračima koji su zaslužili da budu pomenuti, a nisu se našli na listi - honourable mentions. Uz njih su tu i Teo Maledon, Dvejn Bejkon, Mfiondu Kabengele, Nadir Hifi i Džastin Robinson.

Ko je na listi?

Peti na listi sa 11,9 poena i 7,2 skoka po meču uz skor tima 8-3 je Matijas Lesor koji se vratio nakon povreda i za sada dominira. Na četvrtom mjestu, iako Hapoel iz Tel Aviva ima samo šest pobjeda i pet poraza, nalazi se Elajdža Brajant sa 14,5 poena, 5,4 skoka i četiri asistencije po meču.

Na trećem mjestu je Jonas Valančijunas iz Žalgirisa koji poslije dolaska iz NBA ubacuje 12,5 poena uz 9,5 skokova i 1,9 asistencija i na korak je od dabl-dabl učinka. Na drugom mjestu je bivši MVP Saša Vezenkov sa 19,2 poena i 5,8 skokova, a prvo mjesto drži za sada sjajni Ti Džej Šorts sa 16,6 poena i šest asistencija po utakmici.

A šta rade plejevi vječitih?

Najbolji i najbitniji igrač Partizana Karlik Džouns i ove sezone je jako bitan. Iako je poslije sjajnog starta malo usporio, za sada ima 13,8 poena, šest asistencija i tri skoka po meču. Što se tiče pleja Crvene zvezde, uprkos velikom broju rotacija Ibona Navara, on rukovodi igrom Crvene zvezde sa 8,8 poena, 5,4 asistencije i 2,5 skoka.