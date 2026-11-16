Penjaroja saopštio loše vijesti pred Valensiju: Partizan ponovo oslabljen

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je da će tim biti oslabljen pred meč protiv Valensije - bez Tompsona, Hejsa i Vilisa.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Trener Partizana Đoan Penjaroja nije imao mnogo ohrabrujućih vijesti za crno-bijele pred meč protiv Valensije. Na stranu to što crno-bijelima gostuje jedan od najboljih timova u Evroligi u utorak od 20.45, već će Partizan biti i oslabljen pošto u timu neće biti Itana Tompsona, Kevarijusa Hejsa i Dereka Vilisa.

Partizan je u Zadru igrao bez sedmorice igrača, neki od njih su odmarali, a neki se oporavljali od povreda i bolesti. Koji dan kasnije situacija je bolja, ali ne idealna, pa Đoan Penjaroja nije imao mnogo dobrih vijesti za navijače. Zapravo - one su bile očekivane. Itan Tompson je poslije pada protiv Baskonije van terena zbog povrede kuka, Kevarijus Hejs očigledno i dalje vuče povredu ramena, dok je Derek Vilis doživio povredu u drugom minutu prvog meča u Evroligi i još nije spreman da se vrati u tim.

"Na posljednjoj utakmici nismo mogli da računamo na sedam igrača. Za meč protiv Valensije ćemo vidjeti kakva je situacija. Ono što je jasno jeste da ćemo igrati bez Kevarijusa i Itana. Vraćaju se Karlik Džouns, Luka Vildoza i Lamar Stivens. Izgubio je dosta energije, ali se nadam da će se sutra osjećati bolje nego danas", rekao je Penjaroja pred meč u Beogradskoj areni.

O Krisu Silvi "Rano je još pričati, tek je drugi trening. Imaće svoju ulogu u utakmicama koje dolaze, ali potrebno mu je vrijeme."

Šta je još rekao Đoan Penjaroja?

Partizan je poslije pobjede nad Baskonijom u Zadar otputovao znatno oslabljen, a osim toga - u tekućoj nedjelji očekuje ga i duplo kolo Evrolige, pa umoru crno-bijelih nema kraja.

"Imali smo tešku nedjelju, ali sada nas interesuje samo naredni protivnik. Valensija je veoma dobar tim, imaju kvalitetne igrače i dobrog trenera. Igraju brzo i imaju mnogo skokova. Moramo da budemo fokusirani samo na ovu utakmicu."

Kad je u pitanju meč protiv Valensije koja je sjajna i trenutno prva na tabeli sa skorom 8-3, jasno je da će u Beogradu biti teško parirati španskom timu.

"Ekipa koja bude bolje kontrolisala tempo imaće veće šanse za pobjedu.Jasno je da Valensija igra brzo i da je trenutno bolja od nas u svim ofanzivnim aspektima. Moramo da se takmičimo, igramo u svom ritmu i kontrolišemo tempo. Takođe, moramo da kontrolišemo defanzivni skok", zaključio j Penjaroja.

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