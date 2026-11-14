Trener Zadra: "Partizan je došao bez 7 igrača, hvala im na tome"

Trener Zadra Stipe Modrić je istakao da je i pored svih problema Partizana ovo velika pobjeda za tim iz Hrvatske.

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Zadar je poveo sa 23 poena razlike (50:27) u prvom poluvremenu meča sa Partizanom, a na kraju je uspio da sačuva prednost i da nanese crno-bijelima prvi poraz u sezoni u ABA ligi. Poslije utakmice trener Partizana Đoan Penjaroja je istakao da je nedopustiv nastup njegovog tima.

Sa druge strane Stipe Modrić je na klupi Zadra mogao da bude samo zadovoljan. Uprkos padu igre u drugom dijelu meča i problemima crno-bijelih ovo je veliki rezultat za Zadar.

"Moram reći da smo odigrali stvarno dobro prvo poluvrijeme. Svaka čast momcima vratio se taj rad i to što smo uradili do sada. Konačno neki dio utakmice koji smo odradili kako treba. U drugom poluvremenu smo znali da će doći pad, ipak smo igrali protiv Partizana tako da smo na kraju uspjeli da se opiremo sitnim slabostima i na kraju smo zasluženo pobijedili. Znam, sada bi mogli da pričamo o tome da je Partizan došao bez sedam igrača, ali Bože moj. Ja u to neću da ulazim. Hvala im na tome. Mi smo zasluženo pobijedili. Nemamo puno vremena pošto znate da već sutra idemo za Zagreb, čeka nas druga utakmica. Ovo je tek početak lige, moramo ovako da nastavimo da radimo, biće još puno utakmica", rekao je Stipe Modrić.

"Kao tim, to hoću"

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Vilijams i Drežnjak odigrali su sjajan meč, ali je jako bitan za ovaj tim i veteran Vladimir Mihailović.

"Rekao sam da bih volio da igramo kao tim i da taj tim izbaci nekoga. Danas je izbacio njih dvojicu, a ja ne bih zaboravio Vladu Mihailovića koji ipak nama puno znači iako ne cijela odbrana se fokusira na njega. Drugi igrači su više slobodni. Hvala mu da je izdržao ovo danas. Ovo je ekipa koja može da igra sa svima, ali može i da izgubi od svih ako nije prava. I dalje nismo iskusna ekipa. Igrali smo neke utakmice bez tog Vlade Mihailovića. Odbrambeno nismo bili loši ni na jednoj utakmici. Ali uvijek imamo taj neki pad, kao u trećoj četvrtini. Ne bih rekao da nemamo žara, ali napadački zakažemo. Bez najboljeg napadača je bilo teže igrati. Vidjeli ste da sa Vladom na parketu su i drugi malo hrabriji", završio je Stipe Modrić.

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