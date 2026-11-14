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Milutin Aleksić: "Silva u Partizanu? Zanima me samo jedno"

Milutin Aleksić: "Silva u Partizanu? Zanima me samo jedno"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Milutin Aleksić je pričao o Partizanu, igri i novom pojačanju Krisu Silvi koji čeka debi u klubu.

Milutin Aleksić o Partizanu i Krisu Silvi Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen/UNA TV

Partizan je ponovo na pozitivnom skoru u Evroligi, upisao je dva trijumfa u Beogradu i sada je na 6-5. Slomio je Baskoniju u posljednjoj četvrtini. O igri ekipe i svemu viđenom je pričao Milutin Aleksić.

"Pokazao je Partizan da je jako disciplinovana ekipa koja ima jasno određene zadatke. Svaki igrač se toga drži, Penjaroja je uveo jedan red u ekipu. Sada je i on učestvovao u izboru nekih igrača, nekih nije, ali djeluje uštimovano.Igraju odličnu košarku i to ću da pričam dokle god tako bude izgledalo", rekao je Aleksić u emisiji "Sportuna" na "UNA televiziji".

Imao je riječi hvale posebno za nekoliko igrača.

"Partizanu je išla na ruku odbrana Baskonije koja je agresivna, jer ima više mjesta za individualni kvalitet. U isto vrijeme ta odbrana iscrpljuje. Vanja Marinković, Vildoza i Džekiri su preuzeli odgovornost kada Džounsu nije išlo.Tonje je bio MVP u ovom meču, kontrolisao je skok, pogađao, bio dobar u defanzivi."

Šta donosi Kris Silva?

Posebno je pričao o centru Krisu Silvi koji je posljednje pojačanje crno-bijelih.

"Znam o kome se radi, pratio sam ga. Moram da vidim u kojoj je fazi. Dolazi kasno, mora da se vidi fizička sprema, kilaža, šta je radio dok je čekao klub. Razlika je kada neki igrač dolazi iz utakmica i napora u novi tim."

Potom je prokomentarisao i neke od igrača koji su prije njega stigli.

"Rivs polako pokazuje neke probleme sa šutom, Frenks je dobro odigrao, ali mi se čini da su radili koliko treba. Pajola pokazuje da mu prija rad u Partizanu, dao je tri bitne trojke. Igra bez opterećenja i sa uživanjem, zahvalan igrač", zaključio je Aleksić.

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Tagovi

Milutin Aleksić košarka KK Partizan Kris Silva

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