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Kao nekad: Partizan opet igra Evroligu u Pioniru

Kao nekad: Partizan opet igra Evroligu u Pioniru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan će sljedeće nedjelje dočekati Bešiktaš Dušana Alimpijevića u beogradskom hramu košarke

Partizan dočekuje Bešiktaš u Pioniru Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana će sljedećeg petka dočekati Bešiktaš u hali "Aleksandar Nikolić", saopštili su crno-bijeli u petak.

"Narednog petka ćemo dočekati Bešiktaš u hali 'Aleksandar Nikolić', a usljed zauzetosti Beogradske arene", stoji u klupskoj objavi.

Utakmica 13. kola Evrolige odigraće se u petak, 20. novembra, od 20.45, a ekipa Đoana Penjaroje će prije tog susreta u utorak igrati u Beogradskoj areni protiv Valensije. Sa druge strane, Bešiktaš će pod vođstvom srpskog trenera Dušana Alimpijevića prije "Pionira" dočekati Real u Istanbulu u srijedu, 18. novembra.

Partizan poslije 11 odigranih utakmica ima skor 6-5, dok je Bešiktaš u 10 mečeva stigao do učinka 4-6.

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00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(Tačno/MONDO)

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Tagovi

KK Partizan KK Bešiktaš Evroliga

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